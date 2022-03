assistir gol peruano esportivo cristal vs carlos stein assistir liga ao vivo 1 encontro 7 quando são os horários dos jogos onde e como assistir transmissão de tv link obrigado

Sporting Cristal x Carlos Stein LIVE: a equipe celestial enfrenta a equipe 'Carlist' neste domingo, 20 de março para a 7ª data do Torneio Liga 1 Apertura e no estádio César Flores Marigorda em Lambayeque. Aqui estão todos os detalhes.

O Sporting Cristal chega ao jogo com Carlos Stein depois de encadear quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates. No entanto, ele ficou com o gosto do último empate (2-2) contra a Academia Cantolao no estádio Alberto Gallardo depois de vencer por 2-0 até 83 minutos. Além disso, o outro empate também foi em casa contra Melgar (2-2). Dessa forma, ele parou de marcar quatro pontos em casa.

O Sporting Cristal já descansou a data correspondente na Liga 1. Ele jogou cinco jogos e ganhou duas vitórias, dois empates e uma derrota para acumular oito pontos e ficar em 8º lugar na classificação do Torneio Apertura. Por enquanto, a equipe celestial mantém uma diferença de sete pontos em relação à líder Alianza Atlético de Sullana.

Carlos Stein lidera o jogo com o Sporting Cristal com a necessidade de marcar pontos para sair do fundo da tabela. A equipe do norte marcou quatro pontos como resultado de um empate contra o ADT na estreia e seu único triunfo contra o Universitario de Deportes em casa em Lambayeque. Em sua última partida, eles perderam por 1-0 para Carlos A. Mannucci em Trujillo.

O técnico Roberto Mosquera terá que remontar sua equipe titular devido às ausências forçadas de Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún e Jhilmar Lora, ausentes devido a ser chamado à seleção peruana para jogar os jogos das Qualificatórias do Qatar 2022.

O celeste DT apresentou dois novos recursos na lista do time que viajou para Lambayeque para o duelo com Carlos Stein: o equatoriano Juan Sánchez e Benjamín Villalta. Por outro lado, na linha dos meio-campistas Martín Távara, a equipe titular voltaria e o ataque seria com Irven Ávila e Percy Liza. O atacante John Jairo Mosquera não participará da partida porque ainda está se recuperando de uma lesão.

“Trabalhamos para garantir que todos assumam a responsabilidade por serem titulares. Acho que estamos prontos para jogar um bom jogo, precisamos adicionar uma visita já que marcamos quatro pontos em casa, então devemos vencer para recuperar terreno e os pontos que perdemos em casa”, disse o estrategista celestial Roberto Mosquera em referência ao jogo Sporting Cristal x Carlos Stein em conferência da imprensa.

O técnico de Carlos Stein, Jahir Butrón, não poderá contar com um de seus jogadores de referência na defesa. O zagueiro equatoriano Jhonny Mena está suspenso devido a cartões amarelos e Pedro Requena seria seu substituto.

Sporting Cristal x Carlos Stein LIVE: eles jogam no Lambayeque pela Liga 1 (Foto: @ClubSCristal)

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES SPORTING CRISTAL X CARLOS STEIN

Sporting Cristal: Duarte, Madri, Chávez, Merlo, Loyola, Sosa, Castillo, Tavara, Grimaldo, Ávila e Liza.

Carlos Stein: Goyoneche, Requena, Salas, Rabanal, Mesones, Molina, Atoche, Ramos, Takeuchi, Palácios e Leis

CALENDÁRIO DE JOGOS SPORTING CRISTAL X CARLOS STEIN

- Peru/ 13:00

- México/12:00 m.

- Estados Unidos (Miami) /13:00

- Colômbia/13:00

- Equador/13:00

- Venezuela/ 13:00

- Bolívia/14:00

- Paraguai/15:00

- Uruguai/15:00

- Chile/15:00

- Argentina/15:00

- Brasil/ 15:00

- Espanha/19:00

ÚLTIMOS JOGOS SPORTING CRISTAL X CARLOS STEIN

30/10/20 Sporting Cristal 1-0 Carlos Stein

07/03/20 Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein

