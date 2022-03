Argentina eleva o recorde de exportações de trigo para 10 milhões de toneladas

Buenos Aires, 19 Mar Argentina anunciou neste sábado a abertura do registro de exportação de 8 milhões de toneladas de trigo para a safra 2022/23, somando até 2 milhões de toneladas anteriormente habilitadas, em um contexto de aumento dos preços internacionais devido à guerra na Ucrânia e quando prevê “um recorde colheita”. “Decidimos, para capturar os preços internacionais desta conjuntura histórica, de preços históricos, abrir recordes de exportação para a safra 22/23 para um total de 8 milhões de toneladas de trigo, além dos 2 milhões de toneladas já autorizados”, disse o ministro da Agricultura, Pecuária e Pescas Argentino, Julián Domínguez, em uma conferência de imprensa. Com essa decisão, o governo de Alberto Fernández pretende “dar aos produtores previsibilidade para a próxima semeadura de trigo e alcançar um novo recorde de produção”, disse Domínguez. “Esperamos que a safra 22/23 seja um novo recorde de produção na Argentina”, disse Domínguez. A medida para viabilizar as exportações de trigo totalizando 10 milhões de toneladas faz parte do forte aumento dos preços internacionais de grãos e derivados desde a invasão russa da Ucrânia, dois grandes produtores e exportadores agrícolas em todo o mundo, o que também elevou o custo dos fertilizantes e fitossanitários. “O produtor argentino não captou o preço da guerra”, disse Domínguez com base nos registros de exportação, que disse que precisa assumir a nova safra “com preços muito mais altos de fertilizantes e fitossanitários”. A Argentina, que em 2020 foi o sétimo exportador de trigo do mundo, já vendeu quase todo o trigo a ser exportado na safra 2021/22 por 13,9 milhões de toneladas, segundo dados da Bolsa de Valores de Rosário.