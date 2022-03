American Riley lidera o torneio PGA Valspar Championship na Flórida

O americano Davis Riley terminou sábado com um cartão com 62 tacadas (-9), sua melhor rodada da PGA dos EUA, para assumir uma liderança de dois tiros após a terceira rodada do torneio Florida Vlaspar Championship.

O novato de 25 anos, cujo único Top 10 da turnê ficou em sétimo lugar nas Bermudas em outubro passado, ficou no topo do evento da Flórida com 195 tacadas (-18) em 54 buracos no Copperhead Course de Innisbrook em Palm Harbor, Flórida.

O 399º no mundo, teve uma terceira rodada espetacular sem bogeys e marcou um chute de 69 pés no nono buraco.

“Eu estava animado para que ele entrasse”, disse Riley. “Eu tive um começo muito bom. Eu senti que tinha um pouco de impulso. Foi um ótimo dia.”

Riley quebrou o antigo recorde em 54 buracos do torneio 199, estabelecido pelo sul-coreano K.J. Choi em 2002 e igualado por Hadwin em 2017 e Sam Burns e Keegan Bradley no ano passado.

O companheiro americano Matthew NeSmith, que liderou no dia anterior em 36 buracos, enganou os 16º e 17º buracos para tropeçar novamente e caiu para o segundo lugar com 197 (-16), enquanto o atual campeão Sam Burns e o compatriota Justin Thomas terminaram empatados em terceiro com 198 (-15).

O chileno Mito Pereira e o venezuelano Jhonattan Vegas terminaram o dia empatados em 34º lugar com 207 tacadas (-6) cada, depois de entregarem cartas com 68 (-3) e 72 (+1), respectivamente.

Os latino-americanos que foram eliminados após o segundo turno na sexta-feira foram os mexicanos Carlos Ortiz e Abraham Ancer, além do argentino Emiliano Grillo.

- Resultados de sábado após a terceira rodada do torneio PGA Tour Valspar Championship (Par-71):

1. Davis Riley (EUA) 195 (65-68-62)

2. Matthew NeSmith (EUA) 197 (67-61-69)

3. Justin Thomas (EUA) 198 (66-66-66)

. Sam Burns (EUA) 198 (64-67-67)

5. Adam Hadwin (CAN) 200 (64-66-70)

6. Robert Streb (EUA) 202 (68-69-65)

. Matt Fitzpatrick (ENG) 202 (67-68-67)

. Brian Harman (EUA) 202 (67-67-68)

. Troy Merritt (EUA) 202 (68-67-67)

. Xander Schauffele (EUA) 202 (67-67-68)

...

34. Mito Pereira (CHI) 207 (69-70-68)

. Manhattan Vegas (VEZ) 207 (64-71-72)

