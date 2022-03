Alex Tienda se jogou contra Adela Micha por “provocar” seu passado

Alex Tienda é um criador de conteúdo que se dedica a visitar vários países ao redor do mundo, cada uma de suas viagens foi documentada em seu canal no YouTube para que seus seguidores possam aprender sobre costumes, habitantes e locais turísticos.

Quando o ataque da Rússia à Ucrânia começou, esse youtuber estava lá e registrou como era seu processo deixar o país e chegar ao México, após sua chegada, vários meios de comunicação estavam interessados em dar-lhe um espaço para contar sua história em seus programas.

No entanto, Alex Tienda postou um tweet para se lançar contra Adela Micha, o youtuber explicou que o apresentador lhe pediu uma entrevista e ele recusou por causa de experiências passadas desagradáveis. Posteriormente, a apresentadora relembrou um momento “vergonhoso” sobre sua vida e, na opinião do youtuber, foi algum tipo de vingança.

(Foto: Captura do Twitter/ @AlexTienda)

“Caro @Adela_Micha, vejo que ter negado a entrevista (por causa do seu mau tratamento na entrevista anterior) o levou a pesquisar meu passado para rir do meu trabalho. Se isso te ajudar, compartilho este vídeo onde conto aquela anedota engraçada: https://youtu.be/FNKPubyYm8o”, escreveu Alex Tienda em seu primeiro tweet, porque pareceu-lhe que Micha estava tentando envergonhá-lo com algo que já acontecia há muito tempo.

Em seu programa Me lo contou a Adela, a apresentadora mostrou um fragmento do programa Caso Cerrado em que o youtuber veio reclamar de sua parceira por supostamente ter feito sexo com vegetais. Na captura de tela compartilhada por Alex Tienda, o motorista foi mostrado rindo da situação como se fosse algo doloroso.

“Do Caso Fechado à Ucrânia: este foi o dia em que o youtuber foi ao Caso Cerrado para “processar” a esposa por fazer sexo com vegetais”, escreveu Adela Micha em suas redes para anexar o vídeo.

Ressalte-se que o Caso Cerrado é um programa onde as histórias das pessoas que frequentam são dramatizadas e exageradas para serem entretidas diante dos telespectadores, isso não significa que sejam situações fictícias e absolutamente inventadas; mas também não são julgamentos reais ou cópias fiéis de cada biografia da pessoa.

Adela Micha apresentou um clipe do programa (IG: adelamicha)

O vídeo que Alex Tienda compartilhou foi publicado em 2014 e nele, ele explicou que viajou para Miami para participar do programa Telemundo e a produção pediu a todos que contassem as anedotas que mais os marcaram, então ele decidiu contar uma experiência cheia de bobagens; mais tarde, os escritores construí vários casos para filmar.

A história que o youtuber teve que apresentar era justamente isso, que sua namorada tinha algum tipo de “obsessão” com a natureza a ponto de ele ter sexo com frutas, então parecia bastante inapropriado ou fora do lugar que Adela Micha tivesse tentado ridicularizá-lo com aquela anedota.

“(O vídeo é de 7 anos atrás e todos nós rimos dele em seu tempo, mas com certeza vai funcionar para você). Eu te mando um grande abraço!” , escreveu Alex Tienda para encerrar seu tweet. Até agora, Adela Micha não respondeu em suas próprias redes sociais.

Adela já tinha tido outra polêmica Cuartoscuro: fotos

Essa não é a primeira polêmica em que esse comunicador se envolve, porque em dezembro de 2021 Adela Micha foi fortemente criticada pelo público. depois de ter realizado declarações dolorosas enquanto a atriz Silvia Pinal foi hospitalizada em um hospital na Cidade do México por questões relacionadas à hipotensão, infecção do trato urinário e um resultado positivo para COVID-19.

Em meio a essa combinação de sofrimentos, a jornalista achou que a imagem não seria nada animadora para a última diva do cinema de ouro mexicano, então se aventurou a pedir a sua equipe do programa de rádio que liderava para preparar material para que ela fosse divulgada como homenagem.

