Wisin e Yandel abrem sétima função em Porto Rico e batem recorde

San Juan, 18 Mar A dupla de música urbana porto-riquenha formada por Wisin e Yandel abriu uma sétima apresentação para o Coliseu José Miguel Agrelot em San Juan, por ocasião do show “The Last Mission”, além de atingir um recorde de vendas de 78.000 ingressos em horas. A organização informou esta sexta-feira em um comunicado que, pela primeira vez, um show que acontece no Coliseu de Porto Rico vende seis shows na íntegra, em menos de sete horas. O reencontro de Wisin e Yandel com seus apoiadores porto-riquenhos começará na sexta-feira, 2 de dezembro, após 4 anos reunindo mais de 120.000 compatriotas em seus shows realizados como parte da turnê “Como Antes”. “Estamos mais do que gratos e animados pela reação de nosso querido povo em Porto Rico e estamos mais do que prontos para deixar tudo no palco e fechar esse ciclo como uma dupla no lugar que mais amamos”, comentaram Wisin e Yandel. “The Last Mission” é a turnê de concertos produzida pela Live Nation que cobrirá 26 cidades nos Estados Unidos começando na FTX Arena em Miami e terminando em Porto Rico. Além disso, marca a despedida de Wisin e Yandel no mesmo palco após 19 anos como dupla. “Wisin e Yandel foram os primeiros artistas que me deram a oportunidade de produzir um show no Choliseo e hoje, depois de mais de 25 apresentações, ainda estamos fazendo história”, disse o produtor Paco López. “Esta série de shows marca o fim de um legado indiscutível desses artistas que são muito amados em Porto Rico e em todo o mundo. Como sempre fizemos, daremos ao público um espetáculo alto e inesquecível”, disse. “Wisin e Yandel vêm consolidando seu lugar na história da música há quase duas décadas. A turnê 'Last Mission' marca mais um marco em sua carreira com esta extraordinária venda de ingressos, a maior já feita por um artista em 'El Choli'”, disse Hans Schafer, vice-presidente sênior da Live Nation. Por sua parte, Jorge Pérez, gerente regional da ASM Global, a empresa que administra o Coliseu de Porto Rico, informou que as vendas de um único dia de Wisín e Yandel, excedendo 78.000 ingressos em apenas algumas horas, representam um recorde. Durante a venda de hoje, uma média de 533 ingressos por minuto foi processada e a comercialização da 7ª função continua. Wisin e Yandel lançaram recentemente o segundo single, “No Se Olvida”, de seu próximo álbum que também será chamado de “The Last Mission”. CHEFE braço/laa