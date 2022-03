William Ferrufino, o “herói da Disney” boliviano que mantém os palkachupas

Paz, 18 Mar Todos os dias, William Ferrufino caminhava quatro horas por dia para chegar à escola. No caminho, ele ficou impressionado com as cores de um pássaro, tanto que começou a observar seu modo de vida, seus ninhos e até aprendeu seu canto sem saber que anos depois se tornaria um dos “heróis” da conservação de uma das aves endêmicas da Bolívia. Os 15 quilômetros que ele teve que viajar para estudar, da comunidade Sumaya a Aton, no município de Apolo, no departamento de La Paz, o aproximaram da palkachupa, uma ave endêmica da Bolívia, que em quíchua significa “cauda dividida ou cauda cortada”, conta Efe Ferrufino. Seu compromisso voluntário com a preservação dessas aves lhe rendeu o reconhecimento como “Disney Conservation Hero”, um prêmio concedido a 15 pessoas em todo o mundo por sua contribuição para a proteção da vida selvagem e dos habitats naturais. Ferrufino, que faz parte dos indígenas de los lecos, comenta que a primeira coisa que o cativou nesse animal é a cor amarela de suas penas e o garfo na cauda. Pouco a pouco, ele começou a observar que havia vários espécimes dessa ave em seu caminho e aprendeu a reconhecer seus ninhos e seu canto. Seu interesse transcendeu ao longo dos anos e ele aprendeu a assobiar, lembrando a canção dos palkachupas. Com isso, ele os identificou e visualizou. “A vocalização é muito suave, o canto pode ser ouvido a 50 metros, se você é um especialista, o canto dessa espécie ajuda muito a visualizá-los”, diz Ferrufino. Com todo o conhecimento que ele tinha sobre essa espécie, vários biólogos o contataram para se tornar seu guia e ajudá-los a encontrar espécimes para estudá-los e realizar pesquisas para sua conservação. Foi por meio dessas investigações e discussões com biólogos que ele começou a aprender mais informações sobre essa espécie e entender a importância de sua preservação, bem como identificar os fatores que a ameaçavam. Em 2010, ele colaborou com um monitoramento dessa espécie e contou pelo menos 800 exemplares, mas acredita que hoje eles são “muito menos”, já que o gado e a “abertura de estradas” estão destruindo parte de seu habitat. “A redução de plantas e árvores necessárias para essas aves está afetando suas populações, estamos vendo cada vez menos ninhos”, enfatiza. UMA RESERVA PARA PÁSSAROS Observando o impacto do habitat dos palkachupas, as comunidades de Apolo, juntamente com a associação civil Armonía, decidiram preservar o habitat desta importante espécie e preparar uma reserva para essas aves. No local eles plantaram algumas das plantas e árvores que estão sendo afetadas pela agricultura e pecuária, como o Higuerón ou Mapajo ou o Yuri, onde os palkachupas colocam seus ninhos. “Existem pelo menos sete espécies que são as mais comuns onde os pássaros fazem seus ninhos ou se alimentam de seus frutos que são necessários para preservar essas aves”, disse Ferrufino. É por isso que é “crucial” que esta reserva tenha pessoal e apoio financeiro suficientes para monitorar essa espécie no local. “Agora não tem fundos, está paralisado, mas é como uma reserva comunitária que pode ser um grande potencial turístico que também ajuda as comunidades”, diz o boliviano. Ferrufino também é responsável por conversar com as crianças sobre essa espécie para que no futuro elas também cuidem das populações dessas aves que só são encontradas no Parque Madidi, uma das reservas naturais mais biodiversas do mundo. O PRÊMIO Ferrufino soube que foi escolhido como um dos destinatários do prêmio “Disney Hero” através de um telefonema de biólogos da Wildlife Conservation (WCS) e será premiado com US$ 1.500. “Para mim foi muita emoção e alegria, nós conservacionistas somos muito poucos, mas isso me leva a seguir esse trabalho que faço voluntariamente e porque gosto de fazer”, disse Ferrufino. Ele acrescentou que faz esse trabalho há 22 anos “sem nenhum interesse”, mas que sabe que é importante preservar a natureza e as espécies do país. “O importante é fazer o que gostamos e valorizar o que temos antes que desapareça”, disse Ferrufino. Atualmente, ele está envolvido em artesanato junto com uma empresa comunitária e eles fazem chaveiros e bandejas, entre outros itens, para vender à população. Yolanda Salazar