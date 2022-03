Vladimir Putin falou com Emmanuel Macron e acusou a Ucrânia de “crimes de guerra”

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao seu homólogo francês Emmanuel Macron na quarta-feira que as forças ucranianas são culpadas de “inúmeros crimes de guerra” e que as tropas russas estão fazendo “todo o possível” para evitar mortes de civis, informou o Kremlin.

Nessa conversa, “chamou-se a atenção para os inúmeros crimes de guerra cometidos diariamente pelas forças de segurança ucranianas, incluindo ataques maciços de foguetes e artilharia contra cidades no Donbass”, uma região no leste da Ucrânia controlada por grupos pró-russos, disse o Kremlin em comunicado.

Putin disse a Macron que o exército russo estava “fazendo todo o possível para preservar a vida de civis pacíficos, incluindo a organização de corredores humanitários para uma evacuação segura”, segundo o Kremlin.

Morador de Mariupol em um apartamento danificado por atentados russos (REUTERS/Alexander Ermochenko)

No telefonema, que foi uma “iniciativa francesa”, observou a fonte presidencial russa, ambos os líderes também falaram sobre as negociações em curso entre Moscou e Kiev para encerrar a operação militar na Ucrânia.

Em resposta, Macron pediu a Putin medidas “concretas e verificáveis” sobre o levantamento do cerco de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, bem como um cessar-fogo imediato e permitir o acesso humanitário.

Em uma conversa telefônica com duração de uma hora e dez minutos, segundo o Eliseu, Macron reiterou sua “extrema preocupação” com a situação naquela cidade, que está sitiada pelas tropas russas há quase três semanas e mal tem suprimentos básicos de alimentos, remédios, água potável, gás ou eletricidade.

Enquanto isso, o conselheiro da Presidência ucraniana Mikhailo Podoliak disse que as declarações da Rússia sobre as negociações para pôr fim ao conflito procuram “criar tensão na mídia”, ao mesmo tempo em que ressalta que as posições ucranianas permanecem firmes.

Foto de arquivo do presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião com funcionários de seu governo em 10 de março de 2022 (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Em uma mensagem postada por meio de sua conta na rede social Twitter, Podoliak disse que os comunicados da Rússia sobre o diálogo “são apenas seus pedidos”.

“Todas as declarações visam, entre outras coisas, provocar tensão na mídia”, acrescentou, observando que as posições de Kiev “não mudaram: cessar-fogo, retirada de tropas e fortes garantias de segurança com fórmulas concretas”.

No domingo, verificou-se que as equipes de negociação começaram a perceber certos pontos de contato nas negociações para um cessar-fogo e a suspensão da invasão russa na Ucrânia, embora ainda haja um longo caminho a chegar a posições concretas.

Nenhuma das duas equipes de negociação queria fazer solicitações em público. Até agora, sabia-se que a Rússia exigia que a Ucrânia reconhecesse as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, esquecesse suas aspirações pela Crimeia e prometesse que nunca se juntaria à OTAN, demandas inaceitáveis em princípio para a Ucrânia.

Continue lendo:

Bilionários russos que vivem na “Pequena Moscou” da Flórida temem ser retomados de seu luxo propriedades