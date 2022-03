Vive Latino ao longo de sua história: mais de mil bandas no festival de 22 anos

O Festival Ibero-Americano de Cultura Musical Vive Latino está de volta aos trilhos com a edição de 2022, após dois anos em que não tiveram ação por causa do Pandemia de COVID-19 que colocou em xeque a todos.

Mas não é uma situação desconhecida para o festival, aliás, ele passou por um momento difícil durante a Pandemia de Influenza A H1N1 em 2009 que forçou uma mudança apenas de data, mas permaneceu de pé.

É sem dúvida o festival mais antigo, mas também o maior, mais imponente e mais importante da indústria musical mexicana, pois abriu suas portas para o rock, reggae, metal ou rap, bem como para a banda do norte, cumbia, tropical, eletrônico ou armadilha.

A reunião quase anual no Autódromo Hermanos Rodríguez cresceu de tal forma que deixou de ter alguns palcos, para montar dentro do Palco Indiano, Escena e Telcel, as tendas VL e Intolerante, um anel Lucha Libre, uma Comedy House, um palco de “Momentos” e áreas até para workshops, palestras, dar autógrafos, venda de mercadorias, alimentos, banheiros, exposições, etc.

A VL foi reconhecida por abrir portas para vários gêneros e projetos em todo o mundo (AP Photo/Rebecca Blackwell, arquivo)

Mas voltemos para os verdadeiros protagonistas da história, aqueles que nos palcos, com seus instrumentos montados e de todo o mundo, tocaram para mais de 150.000 pessoas durante um dia de rock and roll que em 2014, por exemplo, durou 4 dias para as comemorações do 15º aniversário do Festival.

Os dados, com a última atualização em 2022, mostraram que um total de mil 108 bandas de 45 países tocaram ao longo de 22 anos nos vários palcos do “Vive”, dando um total de 1.743 shows.

Ao longo desse tempo, as arquibancadas e quadras curvas do Festival Ibero-Americano de Cultura Musical viram o nascimento de muitos projetos nacionais e internacionais, infelizmente também os viu separados, mas conseguiu reunir alguns outros, ou testemunhou a decolagem de carreiras solo e, infelizmente, também vi morrer para uma pequena quantidade.

Nas figuras, o México também é dominante, sendo este, é claro, o país onde a proposta musical nasceu. Um total de 582 bandas nacionais passaram por seus palcos, atingindo limites de 85 grupos locais em 2012.

Ao longo de sua história, no Vive Latino teve em seus palcos mais de mil bandas para o deleite de mais de 100.000 pessoas no Autódromo Hermanos Rodríguez (Foto Arte: Jovani Pérez)

Esse número contrasta com o ano em que o festival realizou o maior número de grupos. Para a edição de 2014, houve um total de 162 bandas nas quais apenas 80 eram mexicanas, 55 da Ibero-América e mais 25 de outras latitudes.

As 10 apresentações do Liquits, banda de rock alternativo da Cidade do México, se destacam pela primeira vez no Vive Latino 2001 e se despediram não só do festival, mas dos palcos musicais em 2019, encerrando seu tempo como banda.

É seguido em números, também da Cidade do México, La Gusana Ciega, Zoé e Pantheón Rococó, bem como os mexicanos, de Ciudad Satelite, de DLD com um total de 9 participações cada, sentem o centro do México a área mais dominante.

Mais tarde, com 8 concertos, Ely Guerra e El Gran Silencio, projetos de Monterrey, Nuevo León, norte do México, assim como Julieta Venegas, nascida nos EUA, mas radicada em Tijuana desde a infância e, finalmente, as capitais de La Lupita e Molotov.

As bandas mexicanas mais populares tocaram no Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Se falamos de bandas estrangeiras, o assunto nos dá muito o que discutir, mas não podemos negar que a curadoria tem sido de um ótimo nível. A Argentina se destaca entre as nacionalidades mais solicitadas, seguida pelos Estados Unidos, surpreendentemente, Espanha, Chile e até Colômbia.

No entanto, as bandas que apareceram com mais frequência no festival Vive Latino há 22 anos, vêm da República Argentina. Babasonics com 9 participações, The Authentic Decadents com 8 concertos e com 5 Bersuit Vergarabat, Los Caligaris, Fabulosos Cadillacs, Los Pericos e All Your Dead.

Nesta última classificação, a dos “pentaconciertos” do festival musical e cultural, também estão Los Bunkers de Chile, que se separaram após um concerto no Vive Latino, bem como Los Tres e Lucybell da mesma nacionalidade, finalmente, da Venezuela, Public Disorder e Los Amigos Invisibles.

Mas não há banda anglo-saxônica na agenda, que apesar de ser um festival inteiramente ibero-americano, deu espaços a outros países como Reino Unido, Estados Unidos, incluindo Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Finlândia, Japão, África do Sul e outros.

As bandas estrangeiras que mais tocaram no Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Se tivéssemos que destacar vários artistas das nações anteriores, esses poderiam ser, sem desmerecer o trabalho de outros, The Cardigans, Snow Patrol, The Chemical Brothers, Gorillaz, Blur, The Specials, Madness, Morrissey, Noel Hallagher, Robert Plant, Save Ferris, Marky Ramone, Pixies, Rancid, Jane 's Aden Diction, Limp Bizkit, Korn, Empire Of The Sun, Tokyo Ska Paradise Orchestra e The Prodigy, cujo cantor Keith Flint faleceu em 2019, entre muitos outros.

Este é, portanto, um dos festivais que transgredirão a história da música no México e, assim como nossos pais falaram sobre isso, nossos filhos estarão ansiosos para ir e, com sorte, nossos netos ou bisnetos esvaziarão as cinzas de seus avós do rock and roll no CDMX Sun Forum.

