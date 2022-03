Vídeo: Pautips revelou os motivos pelos quais ele não fez uma cirurgia no rosto

Uma grande polêmica surgiu nas redes sociais depois que o cirurgião plástico Juan Diego Otálvaro revelou algumas das possíveis intervenções estéticas pelas quais algumas pessoas famosas passaram, recebendo uma forte resposta de Luisa Fernanda W que lhe garantiu que várias das que ele havia mencionado não eram verdadeiras, o debate sobre outras celebridades está novamente definido.

Nesta ocasião, Paula Galindo mais conhecida no mundo dos geradores de conteúdo como Pautips, foi Paula Galindo, que em uma rodada de 'perguntas e respostas' em sua conta do Instagram, contou a seus seguidores quais cirurgias ela havia sido submetida e quais ela não fez, mas que há muito tempo queria realizar.

Pautips, que realizou a dinâmica que chamou de “verdade ou mentira”, foi questionado por um seguidor que queria saber se seus lábios eram naturais ou se haviam sido injetados.

“Eu realmente não toquei muito no meu rosto, hoje eu estava assistindo a uma entrevista que eles fizeram com Bella Hadid sobre todas as cirurgias que ela tem... Eu tenho implantes mamários, mas a verdade é que eu queria fazer meu nariz, a bichectomia, mas sou muito covarde”, disse a influenciadora através de seu 'InstaStories'.

Da mesma forma, enquanto Pautips estava no que parece ser a sala de espera de um aeroporto, em sua resposta ele acrescentou que o desenho do sorriso foi feito em sua boca.

“Eles colocaram facetas em mim e meus dentes ficaram mais longos, acho que minha boca tem outra estrutura por causa disso, mas nunca injetei meus lábios, ainda tenho meu nariz, tenho minhas patas não tirei minhas bochechas, então não, nada”, concluiu Galindo.

Vale ressaltar que a mulher está atualmente curtindo uma viagem pelo México com o parceiro. A resposta de Bogotá foi replicada pelo portal de entretenimento 'Faranduleando ando', onde ultrapassa 850 visualizações com mais de 20 curtidas.

Atualmente, Paula Galindo está em um relacionamento com Ronald Moscoso, que também atua como influenciador. No entanto, circulam rumores nas redes sociais sobre como surgiu a faísca entre os dois personagens, pois há vários comentários que apontavam que 'Pautips' teria atrapalhado a relação de Moscoso com Yovana Mendoza, que também trabalha como influenciadora e é conhecida como Rawvana.

Em outubro de 2021, a pergunta foi enviada por seus seguidores, que constantemente a questionavam sobre o fato de ela ter arrebatado o casal de uma de suas amigas, então ela foi franca, indicando que não era assim que as coisas aconteciam.

Em 20 de janeiro, o influenciador se aprofundou um pouco mais nessa resposta:

“Vou dar uma breve explicação. Nós nos conhecemos por causa dela, mas eles não tinham mais nada. Até mesmo... Fui cúmplice do atual marido de Yovana, em suas solicitações. Quando eu conheci os dois, eles não tinham mais nada e eu não sabia que eles estavam juntos. Mesmo assim, ela já é casada, ela já teve um filho, e eu não acho que ela tenha nenhum problema com nós estarmos juntos. Então, se ela não tem, por que você teria? ”, disse Galindo de suas histórias no Instagram.

