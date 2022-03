Verstappen à frente da Ferrari em segundo livre no Bahrein

Escrevendo esportes, 18 Mar O holandês Max Verstappen (Red Bull), o último campeão mundial, foi o mais rápido desta sexta-feira no segundo treino gratuito para o Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro do Campeonato Mundial de Fórmula 1, realizado no circuito de Sakhir, nos arredores de Manama, a capital do reino árabe acima mencionado. Em sua melhor volta, Verstappen cobriu, com pneus suaves, os 5.412 metros da pista do Bahrein em um minuto, 31 segundos e 936 centésimos, 87 a menos que o monegasco Charles Leclerc e com 584 à frente do espanhol Carlos Sainz, os dois pilotos da Ferrari, que também venceram seus tempos com pneus macios. Os treinos livres serão concluídos neste sábado, horas antes da qualificação que ordenará o grid de largada da corrida de domingo, programado para 57 voltas para completar um percurso de 308,2 quilômetros. CHEFE arh/lm