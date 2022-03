Um ofício se torna arte em “Persona” para representar o Uruguai em Veneza

Montevidéu, 18 Mar Honrar o ofício de alfaiataria até se tornar arte é o que fez o uruguaio Gerardo Goldwasser, que, com seu projeto “Persona”, representará o país sul-americano na 59ª edição da Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza. As relações do corpo e a participação de alfaiataria, padrões e moldes focam seu design, como explicou o artista à Agência EFE na sexta-feira após dar uma entrevista coletiva na sede da Presidência uruguaia em Montevidéu, junto com funcionários do Ministério da Educação e Cultura (MEC) . “O projeto consiste basicamente em uma instalação de quatro obras. Duas obras já pertencem ao repertório do meu trabalho todos esses anos e duas obras são novas e são projetadas especificamente para o pavilhão”, disse Goldwasser, nascido em Montevidéu em 1961. O artista, conhecido por combinar alfaiataria, violência e arte contemporânea em sua obra, contou sobre sua relação com esse ofício, que, por meio de suas criações, nos permite ver a tensão e a despersonalização normativa em uma linha de reflexão. “Meu avô teve o azar de passar 16 dias no campo de concentração (nazista) em Buchenwald em 1938. Felizmente, naquela época, uma agência de ajuda que deixava o país já havia permitido que ele processasse os papéis de saída. Mas por 16 dias ele conseguiu sobreviver sendo alfaiate e fazendo uniformes nazistas naquela época”, disse. Por fim, ele explicou que ainda se lembra de quando seu pai e tio faziam roupas e ressaltou que, desde o ponto de partida desse comércio em seu projeto, achou muito interessante que essa seja “a estrutura” para poder dizer algo no campo da arte. Por sua vez, o ministro da Educação e Cultura do Uruguai, Pablo da Silveira, comemorou durante a conferência de imprensa que o país sul-americano estará de volta à Bienal de Veneza e ressaltou que “tem o privilégio” de ser um dos três na América Latina que têm um pavilhão permanente lá. “Pessoalmente, adoro que seja isso que estamos apresentando, porque acho que de alguma forma é, não apenas a apresentação de um trabalho de grande qualidade, mas a apresentação de algo que é muito uruguaio”, concluiu. “Persona”, obra de Goldwasser, segue para Veneza sob a curadoria de Pablo Uribe e Laura Malosetti, e foi selecionada através de convocatória aberta em 2021 pela Direção Nacional do MEC, pelo Instituto Nacional de Artes Visuais, pela Comissão Nacional de Artes Visuais e pelo apoio do Departamento para o Internacionalização da cultura uruguaia. A quinquagésima nona edição da Exposição Internacional de Arte de Veneza tem curadoria da italiana Cecilia Alemani (Milão, 1977) e é intitulada “O Leite dos Sonhos” para o livro da artista britânica Leonora Carrington (1917-2011), que emigrou para o México na década de 1950. CHEFE scr/cmm/laa (foto) (vídeo)