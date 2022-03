Sequeira da Argentina dá a Querétaro o primeiro triunfo desde os eventos violentos

Morelia (México), 17 Mar Leonardo Sequeira, da Argentina, marcou quinta-feira o gol que deu ao mexicano Gallos Blancos de Querétaro a vitória por 2-1 sobre o San Luis, que foi sua primeira vitória desde os violentos acontecimentos em seu estádio. No início da 11.ª jornada do torneio Clausura, Ángel Sepúlveda foi o outro artilheiro do Los Gallos, que em 5 de março experimentou uma enorme batalha entre torcedores de sua equipe e Atlas que deixou 26 feridos. O espanhol Unai Bilbao com desconto para San Luis. Após a partida contra o Atlas, que perdeu para a violência por 0-3, Queretaro, décimo terceiro na classificação, adicionou uma quebra de 1-0 contra o Necaxa. San Luis tentou chegar à frente dos 11 minutos em sua primeira chegada à área rival, mas o goleiro uruguaio Washington Aguirre parou um chute de Jair Diaz com um porão. Dois minutos depois, Leonardo Sequeira marcou um chute no poste, ação que precedeu um contra-ataque em que o uruguaio Abel Hernández recebeu um pênalti. No dia 16, o argentino Rubens Sambueza executou o tiro de punição, preso por Aguerre. No resto do tempo inicial, o duelo passou por uma letargia sem jogo ofensivo. Quando nada aconteceu com o duelo no segundo tempo, Bilbao cometeu um pênalti para o equatoriano José Angulo que Angel Sepulveda fez dele 1-0 a 61. San Luis empatou seis minutos depois com outro pênalti, agora cometido por Jorge Hernández sobre Jair Díaz, que Bilbao transformou em 1-1. A partida parecia terminar empatada, mas a expulsão de Ramón Juarez para 72 abriu a porta para Queretaro marcar o gol da vitória. Aos 77 anos, Pablo Barrera, da ala esquerda, colocou um serviço no segundo posto onde Sequeira se dirigiu para decretar a final 2-1. O décimo primeiro dia continuará na sexta-feira com a visita de Santos Laguna a Puebla. No sábado, o UNAM Pumas sediará Necaxa, o UANL Tigres para Monterrey e Pachuca para Cruz Azul. No domingo, os jogos terminarão quando a América receber Toluca, o campeão Guadalajara Atlas, o Mazatlan FC del León e o Tijuana del Juarez FC.