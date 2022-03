Senadores mexicanos pedem à União Europeia que interceda com a repressão em Cuba

Cidade do México, 18 Mar Os senadores mexicanos Rogelio Márquez e Alejandra Reynoso pediram à União Europeia por carta que revisasse o acordo existente com Cuba sobre violações dos direitos humanos na ilha, informou sexta-feira a Assembleia da Resistência Cubana. “Dois proeminentes senadores mexicanos, do governo e da oposição, dirigiram-se à União Europeia com cartas pessoais pedindo que a manutenção do Acordo de Cooperação da União Europeia com o regime cubano seja avaliada com base na contínua violação dos direitos humanos na ilha”, disse a organização relatado em um boletim informativo. Os políticos mexicanos que enviaram cartas foram o senador Rogelio Márquez, secretário da Comissão de Relações Exteriores do Senado mexicano para a Europa e membro da bancada do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), no poder, e a senadora Alejandra Reynoso, do Partido de Ação Nacional (PAN). “Eles enviaram cartas à União Europeia pedindo uma revisão técnica do acordo existente com base no aumento das violações dos direitos humanos em Cuba”, observou o texto. René Bolio, presidente da Comissão Mexicana de Direitos Humanos, fez o anúncio das assinaturas e também enviou uma carta semelhante em seu próprio nome, acrescentou o comunicado. A iniciativa dos senadores surge dias depois que tribunais cubanos condenaram 127 jovens em Cuba a 1.916 anos de prisão coletivamente por sua participação nos protestos pacíficos de 11 de julho. “Nas últimas semanas, líderes proeminentes da oposição cubana, como Felix Navarro, sua filha Sayli e José Díaz Silva, presidente do Movimento de Oposição por uma Nova República (MONR), e muitos outros também foram condenados e presos”, acrescentou o texto. Da mesma forma, nas últimas horas, os legisladores argentinos enviaram suas próprias cartas à União Europeia pedindo o fim do Acordo de Cooperação com a ditadura de Castro. E desde a semana passada, observou o boletim, legisladores do Chile, Costa Rica, República Dominicana e El Salvador aderiram ao apelo para que a União Europeia reveja o Acordo de Cooperação com a ditadura de Castro com base nas graves violações dos direitos humanos que estão ocorrendo em Cuba, enquanto o mundo está focado na guerra na Ucrânia. O parlamento lituano também demonstrou uma forte rejeição deste Acordo, concluiu o texto. CHEFE mqb/esc/cpy