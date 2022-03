Saint-Etienne e Troyes empatam 1-1 na Liga Francesa

PARIS (AP) - O dez vezes campeão da Liga Francesa Saint-Etienne permaneceu em risco de rebaixamento, assim como Troyes, depois que ambas as equipes assinaram um empate 1-1 na sexta-feira.

Lebo Mothiba, um atacante sul-africano, mandou Troyes para a frente no início da partida em um chute à queima-roupa passado por Abdu Conte. O meio-campista argelino Ryad Boudebouz empatou para o Saint-Etienne no meio do segundo tempo com um pênalti.

O Saint-Etienne marcou oito pontos em jogos em que esteve em desvantagem em 2022, mais do que qualquer outro time da liga.

Troyes marcha na 15ª posição, dois pontos à frente do Saint-Etienne, que está em 18º.

O Paris Saint-Germain, líder do torneio, visita Mônaco no domingo.