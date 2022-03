Moscou, 18 Mar A Rússia lançou hoje o navio Soyuz MS-21 a caminho da Estação Espacial Internacional (ISS) com a primeira tripulação integrada exclusivamente com cosmonautas russos desde 2008. O lançamento da espaçonave, batizada pela agência espacial russa Roscosmos em homenagem a Sergey Korolyov, considerado o pai da cosmonáutica soviética e o arquiteto dos marcos mais notáveis da história da exploração do cosmos, ocorreu às 15.55 GMT do cosmódromo russo de Baikonur, na estepe cazaque.