Rússia diz que forças pró-russas lutam contra “nacionalistas” no centro de Mariupol

Moscou, 18 Mar O Ministério da Defesa russo garantiu hoje que as forças separatistas pró-russas em Donetsk, com o apoio das Forças Armadas Russas, estão lutando contra “nacionalistas” ucranianos no centro de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. “Em Mariupol, unidades da República Popular de Donetsk, com o apoio das Forças Armadas Russas, estão apertando o cerco e lutando contra os nacionalistas no centro da cidade”, disse hoje o porta-voz da Defesa Igor Konashenkov na primeira parte militar do vigésimo terceiro dia do chamado “especial” da Rússia operação militar” na Ucrânia. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo assegurou que as tropas pró-russas de Lugansk, com o apoio do fogo russo, “libertaram mais de 90% do território” da autoproclamada república separatista. Mariupol, uma cidade de quase 450.000 habitantes nas margens do Mar Interior de Azov, está sob bloqueio há 17 dias, e há entre 12.000 e 14.000 soldados russos em seus arredores, disse o deputado ucraniano Sergiy Taruta na quinta-feira. O Gabinete do Prefeito de Mariupol, uma cidade chave para o corredor terrestre que, de acordo com Kiev e o Ocidente, a Rússia quer construir do Donbass à península anexa da Crimeia, disse que mais de 350.000 moradores ainda estão em uma situação crítica em abrigos. Ele disse ainda que “entre 50 e 100 bombas caem sobre a cidade todos os dias” e que “cerca de 80% do estoque habitacional da cidade foi destruído”. Apesar disso, nos últimos dois dias, os moradores de Mariupol começaram a deixar a cidade em transporte particular para Berdyansk e depois para Zaporiyia. No total, cerca de 6.500 carros escaparam do cerco, de acordo com o conselho, que totaliza cerca de 30.000 pessoas. Na quarta-feira, Kiev denunciou o bombardeio do Teatro Dramático e do edifício Neptune Pool, onde “centenas de pessoas, principalmente mulheres, crianças e idosos”, se refugiaram. Na quinta-feira, o Ministério da Defesa russo garantiu que a aviação russa não havia realizado nenhum ataque ao teatro e atribuiu sua destruição ao batalhão Azov da Guarda Nacional. “Na tarde de 16 de março, a aviação russa não realizou nenhuma tarefa relacionada a ataques a alvos terrestres na cidade de Mariupol”, disse em uma parte. “De acordo com dados confiáveis disponíveis, os militantes do batalhão nacionalista 'Azov' cometeram uma nova provocação sangrenta ao explodir o prédio do teatro minado por eles”, disse. Na quarta e quinta-feira, os serviços de emergência ucranianos ainda estavam trabalhando para limpar e resgatar potenciais sobreviventes. mos/mj