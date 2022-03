Rodrigo González dança com seu imitador e um mau movimento faz com que ele desloque o ombro ao vivo

Um momento inesperado foi vivido no set de Amor y Fuego quando o imitador de Rodrigo González chegou ao programa e o convidou para dançar. E o fato é que o motorista nunca imaginou que seu ombro direito sairia ao vivo, então Gigi Mitre muito preocupada teve que mandá-lo para um intervalo comercial.

Ao retornar, a colega de 'Peluchín' confessou que se importava com ele porque achava que ele deveria ir urgentemente a um posto de saúde; no entanto, o animador reapareceu e explicou o que exatamente aconteceu.

Segundo Rodrigo González, ele tem esse problema com o ombro desde muito jovem, mas até agora se recusou a resolvê-lo devido ao tempo de recuperação, pois deve descansar três meses após uma operação.

“Estamos de volta, está tudo em ordem, operacional, tem gente que ficou assustada, tenho um tema no ombro que muitas pessoas também têm, se eu fizer uma jogada ruim sai, nunca aconteceu comigo ao vivo, eu tenho desde os anos vinte que começou e isso requer uma operação que é muito simples, eles estão com três meses de folga”, disse.

Em outro momento, 'Peluchín' explicou que ele já está acostumado com o ombro saindo, embora isso nunca tivesse acontecido com ele ao vivo antes. Ele também revelou que a produção do programa não entendeu o que havia acontecido com ele quando ele se aproximou deles pedindo que puxassem seu braço.

“ As pessoas ficaram assustadas, pois ninguém sabe que eu tenho isso... Eu diria, por favor, puxe-o para mim para que ele volte ao seu lugar . Aconteceu comigo que eu me sustento e sai, peço às pessoas que puxem de volta para o seu lugar”, disse.

Além disso, o motorista do Amor y Fuego apontou que a primeira vez que aconteceu com ele ficou assustado porque não entendia o que estava acontecendo com ele, mas com o tempo conseguiu controlá-lo. “ A primeira vez que aconteceu comigo, eu não entendi nada e doeu, e depois não ”, acrescentou.

RODRIGO GONZALEZ CONTRA JESUS ALZAMORA

Rodrigo González lembrou a Jesús Alzamora que há muita competição na televisão, então eles avaliam o talento que gera um público mais do que as pessoas que se prepararam há anos que não chamam patrocinadores.

Esse comentário veio depois que o ex-motorista apontou que, quando trabalhava na televisão, um garoto de realidade ganhava em um dia o que recebia em um mês inteiro.

“ Se você não gera resultados, se você não tem lucro, se seu salário não vai de acordo com o que eles ganham e mais, porque se não o que o negócio é, isso não é uma ONG, eles te mandam para casa como em qualquer outro lugar ”, disse.

