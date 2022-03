Rodrigo e um retorno amargam a alegria de Jonny

Sports Writing, 18 Mar Depois de 326 dias sem jogar devido a uma grave lesão no joelho, Jonny Otto definitivamente recuperou a alegria depois de marcar um gol para o Wolves na partida que perdeu para o Leeds (2-3), que voltou 0-2 contra Rodrigo Moreno, o segundo em dois dias consecutivos. Jonny deu mais um passo para voltar ao normal. O ex-jogador do Celta passou por uma verdadeira provação com o joelho direito. Ele se machucou durante o treinamento em abril de 2021 e precisou de exatamente 326 dias para aproveitar os minutos na grama. Ele voltou há cinco dias e já Não foi a primeira vez que o extremo espanhol sofreu um incidente no joelho direito. Antes de se machucar em abril, ele estava fora de jogo com outra lesão na mesma área. Com o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado medial afetados, Jonny passou quase um ano sem se sentir como um jogador de futebol. Começando contra o Leeds, e em sua 100ª partida nas fileiras do Wolves, ele marcou o primeiro gol de sua equipe depois de terminar uma combinação com o português Francisco Trincao. O eufórico Jonny comemorou seu primeiro gol desde seu último gol, em 20 de julho de 2020, quando venceu o Crystal Palace na penúltima jornada, há duas temporadas. No entanto, o objetivo de Jonny não serviu para dar a vitória ao Wolves. Embora antes do intervalo Trincao tenha aumentado o aluguel para encerrar sua grande noite (primeiro gol e primeira assistência para o Wolves), o Leeds reagiu após a retomada para tornar a festa amarga para seus rivais. A expulsão do mexicano Raul Jimenez por dupla reprimenda ajudou a equipe de Jesse Marsch, que em apenas três minutos empatou a partida. Jack Harrison, primeiro, e Rodrigo, depois, deram um ponto ao Leeds. O atacante espanhol, desde a chegada de Marsch ao banco, renasceu. Contra o Wolves, ele marcou um grande gol. Ele se livrou de vários rivais e, somente antes do goleiro, assinou o sorteio. Faltando pouco menos de meia hora, e com mais um homem, Leeds foi para a vitória. Daniel James e Harrison avisaram e, finalmente, no tempo adicional, Luke Ayling estava certo em dar três pontos importantes ao Leeds, que ficou sete pontos acima do rebaixamento com o resto do dia restante. CHEFE jjl/ismo