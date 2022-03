“Renascimento Audiovisual”: o caminho longo e sinuoso de uma ideia e sua difícil realização

A chamada “Renacer Audiovisual”, uma iniciativa conjunta do Ministério da Cultura e do Ministério da Mídia e Comunicação Pública, mas surpreendentemente administrada e executada pelo Ministério da Economia para um total de 2,4 bilhões de pesos, foi baseada em uma declaração de boas intenções: “gerar produção e trabalho ” na indústria audiovisual argentina, duramente atingida nos dois primeiros anos da pandemia. Também é notável pela natureza federal da chamada, que permitiu a seleção de produções de todas as províncias e/ou regiões da Argentina.

Agora, em 2022, alguns dos 81 projetos selecionados nas 5 categorias estabelecidas (Documentário Unitário, Série Documentária, Série de Ficção, Série de Ficção Histórica e Série de Animação) já estão em andamento ou prestes a começar e a primeira parcela do orçamento total de cada escolhido foi paga. Os números concedidos variam de 5 milhões de pesos para documentários unitários de produção provincial ou regional, a mais de 66 milhões de pesos para séries de ficção de coprodução nacional.

Mas as boas intenções parecem naufragar por uma série de desleixo e improvisações, além do galope inflacionário que tudo consome e, neste caso particular, liquefaz os números estimados e premiados. Ou seja: produções que estimaram um valor em outubro de 2021, receberam a primeira parcela desse dinheiro em fevereiro de 2022. “Não é mais a mesma coisa, você tem que reduzir custos ou dias de filmagem, número de atores etc. etc.”, diz um dos produtores selecionados.

No fundo, surge uma questão central não resolvida: na Argentina, ao contrário do que acontece na maioria dos países latino-americanos, não há condições e incentivos para atrair investimentos de uma indústria - aquela que gera conteúdo audiovisual para plataformas de streaming - que está experimentando sua” idade de ouro” no mundo e que, para se materializar, permitiria que os preciosos dólares entrassem na economia argentina. “Victoria Alonso, que é Argentina e presidente da Marvel, esteve em 2019 e me disse que não quer vir filmar na Argentina por causa de todos os obstáculos que existem”, disse um ex-funcionário da área à Infobae Cultura.

O anúncio do “Renacer Audiovisual” foi feito em 10 de agosto de 2021

“Esta competição nasceu da ideia do Ministro da Cultura, que é cineasta, porque a inação do INCAA é notória: Por que mais eles deveriam fazê-lo, quando já existe um órgão específico que tem estrutura, expertise e dinheiro?” , disse à Infobae Cultura, uma fonte bem informada no setor audiovisual. “Artistas colocados em funcionários não funcionam”, é ouvido em alguns escritórios oficiais sobre a gestão de Luis Puenzo. A verdade é que a ideia de “Renascer” com o aval da vice-presidente Cristina Kirchner foi aceita na Economia, mas este ministério ficou com a administração e execução dos fundos.

Em segundo lugar, e talvez derivada dessa decisão, a exigência de ter que faturar o valor concedido foi surpreendente. Isso não é o habitual neste tipo de chamadas culturais: o faturamento implica pagar o IVA antecipadamente, razão pela qual vários dos produtores vencedores desistiram do dinheiro antes de recebê-lo. “Os valores eram relativamente baixos e quando descobriram que tinham que faturar, caíram”, revela um produtor. “É por isso que se diz que essa alternativa surgiu. Foi mais por causa de uma questão econômica do que de uma gestão de influências políticas e/ou favoritismo”. Entre os selecionados, existem vários projetos dos produtores de grandes players do mercado local, como Nacho Viale, Martín Kweller e Fernando Sokolowicz, entre outros.

Para Daniel Pensa, produtor de um dos projetos selecionados e segundo vice-presidente da Academia de Cinema, “foi uma competição transparente com um júri muito preparado, mas o IVA é prejudicial”. E acrescenta: “Como você lida com a inflação? Isso está além da cultura, tem a ver com a realidade econômica.” De acordo com Fernando Sokolowicz, “Está se tornando cada vez mais perceptível que a Argentina não entra na seleção de festivais, exceto para produtos de plataformas globais, e isso tem a ver com o fato de que os números não fecham. Mas esquecendo o que está errado, eu entendo isso como um impulso. Bem-vindo a qualquer projeto que envolva identidade cultural do Estado, como é o caso na maioria dos países ocidentais”.

Quando consultados para esta nota, dois dos membros dos diferentes júris de cada categoria revelaram quais eram os critérios e, em ambos os casos, negaram qualquer interferência política nas seleções. Para a produtora Lita Stantic “não houve pressão de nenhum tipo, foi totalmente gratuito”. E o cineasta Benjamín Avila explicou: “Fiz parte de um júri muito eclético e decidi avaliar a qualidade e a viabilidade da produção”.

Outra pergunta aconteceu porque a janela de chamadas também era muito curta, embora posteriormente os prazos tenham sido estendidos. A intenção era chegar com os pagamentos antes das eleições de meio de mandato, mas isso não aconteceu e isso gerou descontentamento. Por fim, o status de “parceiro” do Estado na venda dessas produções no exterior não parece ser muito eficaz, segundo a opinião do setor. “Que o produto seja do Estado, é um problema. O que ajuda o produtor é ser o proprietário e depois comercializá-lo. Isso não vai acontecer com esses projetos”, disse outra fonte consultada.

