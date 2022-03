Ranking da Apple: as 10 músicas mais ouvidas na Argentina

A oferta musical nunca foi tão extensa como é hoje, por isso é fácil para mais de uma pessoa se sentir desatualizada, no entanto, com o surgimento de plataformas como a Apple, manter-se a par das mais populares do momento ficou mais simples.

A Apple forneceu a seus usuários listas de reprodução onde eles podem conferir as notícias e os tópicos que estão conquistando o público argentino.

De reggaeton, pop, baladas e música regional, esses são os sucessos mais populares na Argentina nesta sexta-feira, 18 de março:

1.

A novidade de Sofia Reyes e Maria Becerra, Marte, vai diretamente para o topo da lista de favoritos. Ele alcançará o precioso número um nas preferências?

2.

3. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 estreia hoje neste ranking. O sucesso de Bizarrap e Tiago pzk está dando muito o que falar. Cativante, perfeito e com muito potencial... O que mais você pode pedir de uma música?

4. Isso acabou de começar

5. Desperados

O single mais recente de Rauw Alejandro e Chencho Corleone já é visto como um novo clássico. Desperados entra hoje com um passo firme na lista de músicas mais ouvidas nesta plataforma de streaming.

6. Silencioso

7. Red Heels

Com uma diferença positiva de 1, Red Heels de Sebastian Yatra continua subindo nas paradas. Hoje ocupa o sétimo lugar. Ele continuará a subir ou será o fim de sua escalada?

8. Coração frio (PNAU Remix)

9. Mon Amour (Remix)

10. Night Fell (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) Remix

caiu a noite (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) Remix de La Pantera, Quevedo e Juseph permanece em décimo lugar.

A Apple na guerra de streaming

Apple Inc. é uma empresa americana que produz equipamentos eletrônicos, software e também fornece serviços de áudio e vídeo por meio de suas várias plataformas de streaming.

É uma empresa que foi considerada há vários anos como uma das mais marcantes e valiosas do mundo. De acordo com o The Wall Street Journal, em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira maneira de obter uma capitalização acima de US $2 trilhões; este ano, ultrapassou US $3 trilhões.

Entre seus programas, destaca-se o Apple Music, que tem a função de permitir que seus usuários acessem músicas e podcasts.

Através de seu serviço, os usuários de “la manzanita” podem acessar mais de 90 milhões de músicas, mais de 30.000 listas de reprodução e vários podcasts. Como os semelhantes, permite baixar as músicas e ouvi-las offline.

Quanto ao serviço iTunes para assistir séries e filmes, os usuários podem conhecer em tempo real os conteúdos e recomendações não apenas da própria plataforma, mas também dos canais ou serviços que ela oferece, que podem ser desfrutados em tempo real ou baixados e desfrutados sem conexão à internet.

Entre os títulos oferecidos pela empresa estão Acapulco, produzido pelo diretor mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, em que o ator Gary Oldman aparece; dramas coreanos como Pachinko; séries como The Snoopy Show, entre outros.

