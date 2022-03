Queretaro vence o Atlético San Luis por 2-1 no início do dia do futebol mexicano

Com um gol do argentino Leonardo Sequeira, Queretaro venceu o Atlético San Luis por 2-1 na quinta-feira no jogo que deu início à 11.ª jornada do torneio Clausura-2022 do futebol mexicano disputado no Estádio Morelos.

Aos 15 minutos, o argentino Rubens Sambueza perdeu a oportunidade de liderar o Atlético ao marcar um pênalti que foi salvo pelo goleiro uruguaio Washington Aguerre.

Os 'Galos Brancos' de Querétaro marcaram 1-0 a 61 com um pênalti que Angel Sepulveda levou à esquerda do goleiro argentino Marcelo Barovero que se jogou do lado direito.

O 1-1 da equipe de San Luis chegou a 67 e foi marcado pelo espanhol Unai Bilbao com um chute para baixo e para o poste direito que superou o arremesso de Aguerre.

A vitória dos 'Galos Brancos' foi consumada aos 77 anos quando Sequeira assinou 2-1 com um cabeceamento na pequena área.

Com esse resultado, Queretaro alcançou 11 pontos e o Atlético San Luis ficou com 10 pontos.

Esta partida foi disputada no estádio Morelos e não no estádio La Corregidora, a habitual casa de Queretaro, como precaução à visita do Atlético San Luis; essas equipes mantêm uma rivalidade que é conhecida como o 'clássico do la 57' - por causa da estrada que liga as duas cidades - e que teve episódios de violência antes.

Embora esse compromisso tenha sido realizado a portas fechadas, ele foi protegido por 200 elementos de segurança.

Neste dia, dois clássicos serão realizados. No sábado, no estádio Universitario, o atacante francês André-Pierre Gignac, líder da tabela de marcadores, receberá Monterrey no clássico real, que virá com uma sequência de três vitórias consecutivas.

No domingo, no estádio de Jalisco, os 'Zorros' do Atlas, campeões de futebol asteca, receberão o 'Chivas' de Guadalajara no clássico tapatio.

—Resultados do dia

-quinta-feira

Querétaro-Atlético San Luis 2-1

-Sexta

Puebla Santos

-Sábado

Tigres-Monterrey

Pachuca-Cruz Azul

América-Toluca

Atlas-Guadalajara

Mazatlan-león

Tijuana-Juárez

Posições:

- Pts J G E P GF GC DIF

1. Pachuca* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. Puebla 21 10 6 3 1 18 9 9

3. Tigres* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Atlas 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Cruz Azul 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Monterrei* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Leon 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Guadalajara 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Pumas* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Santos 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Querétaro 11 11 2 5 4 10 15 -5

14. Tijuana* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Atlético San Luis* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Juarez 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. América 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Mazatlão* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*Eles têm uma partida pendente

