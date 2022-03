Quartararo, Dixon e Migno dominam em Mandalika

Juan Antonio Llados Lombok (Indonésia), 18 Mar O francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), o britânico Jake Dixon (Kalex) e o italiano Andrea Migno (Honda) dominaram o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de MotoGP da Indonésia no circuito de Mandalika. Quartararo, que teve problemas eletrônicos no início da segunda e última rodada do dia, conseguiu superá-los para recuperar posições até ser o líder da sessão e do dia, mesmo que fosse por apenas 30 milésimos de segundo sobre seu próprio companheiro de equipe, Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1). A nota negativa do dia acabou por ser o fraco desempenho geral dos pilotos da Honda, em particular dos oficiais da Repsol Honda, bem como as últimas quedas do vencedor no Qatar, a italiana Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) e Marc Márquez. Nem Bastianini nem Márquez sofreram danos físicos, embora no caso do segundo o “revolcon” tenha sido considerável e, no final, o impediu de melhorar a vigésima segunda posição em que terminou. Márquez teve até três “sustos”, na forma de um amago de uma queda, durante a sessão, e o quarto veio o acidente, que embora espetacular, porque na área da curva onze onde ele caiu vai muito rapidamente, ele não parecia estar gravemente ferido, mas se a chuva aparecer durante a noite, como parece que vai ser, ele poderia condenar o piloto da Repsol Honda a passar pela primeira classificação. No mesmo caso está o seu companheiro de equipa Pol Espargaró, que foi o mais rápido nos treinos de pré-época em Mandalika, mas o companheiro de equipa da Repsol Honda não teve muito sucesso neste primeiro dia e terminou em décimo nono, à frente do campeão mundial de MotoGP de 2020 Joan Mir (Suzuki GSX RR). Eles entraram na segunda classificação direta, além de Quartararo, Morbidelli, Johann Zarco, Jorge Martín e Enea Bastiniani, o australiano Jack Miller, ambos em trilhas Ducati Desmosedici, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), o sul-africano Brad Binder (KTM RC 16) e o espanhol Alex Rins (Suzuki GSX RR)) . O britânico Jake Dixon (Kalex) derrotou o seu compatriota Sam Lowes (Kalex) no final do primeiro dia de Moto2 com um melhor tempo final de 1:35 .897 e uma vantagem de mais de quatro décimos de segundo sobre o italiano Celestino Vietti (Kalex), com Sam Lowes (Kalex) em terceiro lugar, embora não tenha conseguido melhorar a sua tempo sofrendo uma queda quase no final da sessão. Entre os espanhóis, Pedro Acosta (Kalex), quarto, foi direto para o segundo lugar, à frente de Augusto Fernández (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro) e Albert Arenas (Kalex), com Arón Canet (Kalex) nono, Manuel González (Kalex), décimo, Jorge Navarro (Kalex), décimo primeiro, e Marcos Ramírez (MV Agusta) Décimo terceiro. O italiano Andrea Migno (Honda) foi encarregado de estabelecer a referência no final do primeiro dia de treinos livres da Moto3, em que uma única queda foi registrada, e depois de reduzir a transalpina em doze segundos seu recorde matinal, melhorando muito as condições da pista, para andar em 1:40 .960, quase três décimos de segundo mais rápido que o espanhol Carlos Tatay (CFMoto) e o italiano Dennis Foggia (Honda). CHEFE JLL/OG