Putin propõe Nabiulina para mais um mandato à frente do Banco Central Russo

Moscovo, 18 Mar O presidente russo Vladimir Putin apresentou hoje a Duma do Estado ou Câmara dos Deputados, a candidatura da atual governadora do Banco Central da Rússia (BCR), Elvira Nabiulina, para mais um mandato de cinco anos à frente do órgão regulador. O presidente da Duma, Viacheslav Volodin, encarregou a respectiva comissão parlamentar de incluir na agenda da reunião do conselho de porta-vozes, que ocorrerá na próxima segunda-feira, a confirmação de Nabiulina no cargo, informou o Legislativo em seu canal Telegram. Nabiulina, 58 anos, dirige o BCR desde 2013 e foi anteriormente assessor do presidente russo (2012-2013) e Ministro do Desenvolvimento Econômico (200-2012). De acordo com a Constituição da Rússia, a nomeação do governador do Banco Central deve ser aprovada pela Duma do Estado, algo que é dado como certo. De acordo com a lei federal que regulamenta a atividade do BCR, a mesma pessoa não pode ocupar o cargo de governador por mais de três períodos consecutivos, portanto, a menos que seja emenda legislativa, será o último mandato de Nabiúlina como chefe do regulador. CHEFE mos/jac