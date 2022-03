Putin proíbe residentes de comprar participações em empresas estrangeiras

Moscou, 18 Mar O presidente russo Vladimir Putin proibiu hoje residentes por decreto de comprar ações de empresas estrangeiras até 31 de dezembro sem autorização expressa do Banco Central, no âmbito de medidas contra “ações hostis” dos Estados Unidos e outras países. O decreto presidencial, publicado no site do Kremlin, confere ao conselho de administração do Banco Central da Rússia (BCR) o poder de estabelecer o montante das operações de adiantamentos por residentes a pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. O BCR também determinará o valor das transferências de contas em bancos russos de não residentes registrados em países hostis para contas de não residentes que são de Estados que não realizam ações hostis contra a Rússia. Além disso, o regulador também estabelecerá os valores das transferências de contas de não residentes provenientes de Estados que não realizam ações hostis para contas abertas em países imísticos. Esse poder do BCR também se estende às transferências sem abertura de contas e à compra de moeda estrangeira por pessoas jurídicas não residentes. O decreto presidencial afirma que o regulador poderá isentar os exportadores da obrigação de vender 80 por cento das divisas obtidas como vendas externas. O Governo russo adotou no dia 8 uma lista de países e territórios hostis, que inclui os EUA e o Canadá, todos os países membros da União Europeia (UE), Reino Unido, Ucrânia, Montenegro, Suíça, Albânia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega. San Marino, Macedônia do Norte, Japão, Coréia do Sul, Austrália, Micronésia, Nova Zelândia, Cingapura e Taiwan. CHEFE mos/vh