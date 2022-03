Previsões de vídeo em espanhol às 13H00 GMT

= PRINCIPAIS NOTÍCIAS =

Bombardeio perto do aeroporto de Lviv na Ucrânia

LVIV: A vizinhança do aeroporto de Lviv (Lviv), no oeste da Ucrânia, foi atingida na sexta-feira por “mísseis” russos, de acordo com o prefeito daquela cidade.

Esperando pelo ataque russo, Odessa se torna uma fortaleza

ODESSA, Ucrânia: O soldado se funde em um longo abraço com sua esposa e filha, antes de mal se separar na barricada que bloqueia o acesso à sublime Odessa Opera House, uma cidade ucraniana histórica.

A guerra na Ucrânia complica o retorno do turismo a Cuba

VIÑALES, Cuba: Montando um cavalo na frente dos mogotes de Viñales, Taliv Hasis, um farmacêutico holandês, diz que realizou seu sonho de visitar Cuba. Os turistas estavam começando a voltar para a ilha, mas a guerra na Ucrânia reviveu a incerteza para essa indústria que move a economia cubana.

= OUTRAS NOTÍCIAS ATUAIS =

Quarta pessoa encontrada morta sob escombros após avalanche nos Andes peruanos

LIMA: Equipes de resgate encontraram na quinta-feira o corpo sem vida de uma quarta pessoa, de oito desaparecidos, após a avalanche que devastou várias casas em uma vila andina no norte do Perú na terça-feira.

Argentina ratifica novo programa com o FMI por USD 45 bilhões

BUENOS AIRES: O Senado da Argentina aprovou na quinta-feira um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional de US $45 bilhões, com o qual evoca o espectro da inadimplência e tentará conter a inflação descontrolada de mais de 50% ao ano.

Várias ONGs criticaram o governo de Ortega foram proibidas na Nicarágua

MANÁGUA: O parlamento controlado pelo governo da Nicarágua proibiu na quinta-feira 25 ONGs, várias delas criticando o governo de Daniel Ortega, mas também uma organização humanitária que realiza cirurgias gratuitas em crianças com fissura palatina.

Eles pedem que o Exército salvadorenho reconheça a autoria no assassinato de jornalistas holandeses

SAN SALVADOR: Parentes e organizações humanitárias pediram nesta quinta-feira que o exército salvadorenho reconheça seu envolvimento no assassinato de quatro jornalistas da Holanda há 40 anos, durante a Guerra Civil (1980-1992), e que haja justiça para as vítimas.

A oposição da Venezuela exige uma data para as eleições presidenciais e prepara primárias

CARACAS: O líder venezuelano Juan Guaidó exigiu quinta-feira uma data para as próximas eleições presidenciais, inicialmente agendadas para 2024, e garantiu que todas as facções da oposição concordam em convocar primárias para renovar a liderança.

O México tem 37.000 corpos não identificados

MÉXICO: O México registrou 37.000 corpos não identificados em serviços forenses e sepulturas clandestinas, informou o governo na quinta-feira.

