Poucos moradores retornam à área afetada de Fukushima

FUTABA, Japão (AP) - Na primeira oportunidade, Yasushi Hosozawa retornou à sua aldeia em Futuaba depois que uma pequena parte da cidade reabriu em janeiro passado, 11 anos após um desastre nuclear na usina de Fukushima Daiichi, que fica a uma curta distância do local.

Não tem sido fácil.

Os 7.000 habitantes de Futaba, que abriga parte da usina, tiveram que evacuar devido à radiação depois que um terremoto e tsunami matou ou desapareceu mais de 18.000 pessoas na costa nordeste do Japão em 11 de março de 2011.

Apenas sete pessoas retornaram permanentemente para a localidade.

“Futaba é minha casa. Eu queria voltar desde que o desastre aconteceu. Sempre pensei nisso”, disse Hosozawa, 77 anos, durante entrevista à The Associated Press em sua casa, que fica em um galpão cheio de equipamentos de pesca.

Ao lado dele está um lugar abandonado de ramen, e há tantas casas e edifícios demolidos ao redor que o bairro parece inóspito.

Hosozawa, um encanador aposentado, teve que se mudar três vezes na última década. Voltar para Futaba era o sonho dele, e ele esperou pacientemente enquanto outras cidades próximas reabriam mais cedo.

Para seu infortúnio, o abastecimento de água não havia sido reconectado no dia em que ele voltou para a cidade. Ele teve que ir à casa de um amigo em uma vila próxima e encher recipientes de plástico com água.

A localidade não tem clínicas, lojas ou outros serviços comerciais para necessidades diárias. Você tem que sair de Futaba para comprar comida ou consultar seu médico para lhe dar seu remédio para diabetes.

Em um dia normal, um café da manhã com arroz, sopa de missô e natto é preparado. Por volta do meio-dia, você dirige cerca de 10 minutos para chegar a Namie, uma cidade ao norte de Futaba, onde você compra seu almoço e outras compras.

Dê um passeio à noite, mas “Eu não vejo uma única alma, exceto os policiais em patrulha”. De vez em quando ele vai para a estação de trem, apenas para conversar com as autoridades locais. Depois de beber um pouco de saquê em casa, ele vai para a cama cedo enquanto ouve músicas antigas “enka”.

Ele está ansioso pela chegada da temporada de pesca e gosta de cultivar vegetais em seu jardim.

Mas Hosozawa se pergunta se esta é a melhor maneira de viver seus últimos anos. “Não vou viver muito mais tempo, e se ainda tiver mais três ou quatro anos, prefiro não estar em uma Futaba como essa”, disse. “Talvez tenha sido um erro voltar.”

“Quem gostaria de voltar para uma cidade sem escolas ou sem médico? Não acho que famílias jovens com crianças queiram voltar”, disse.

___

Quando grandes quantidades de radiação escaparam da usina, mais de 160.000 residentes em Fukushima tiveram que evacuar, incluindo cerca de 33.000 que ainda não conseguiram voltar para casa.

Das 12 aldeias vizinhas que permanecem áreas total ou parcialmente restritas, Futaba é a última a permitir que alguns moradores retornem. Ainda existem áreas restritas em sete locais onde a descontaminação intensiva está sendo realizada em áreas programadas para reabrir em 2023.

Muitos moradores de Futaba foram forçados a desistir de suas terras para a construção de um depósito de material radioativo, e a paisagem incerta de Fukushima Daiichi nas próximas décadas devido à sua limpeza complica o planejamento urbano.

Projeto Futaba, que ajuda a revitalizar a localidade por meio do turismo, novos negócios e migração de fora de Fukushima, vê algum potencial para o turismo educacional.

“Em Futaba ainda há lugares com cicatrizes do desastre... e os visitantes podem ver sua realidade e pensar no futuro”, disse Hidehiko Yamasaki, do Projeto Futaba.

Hideyuki Ban, codiretor do Centro de Informações Nucleares do Cidadão, diz que aqueles que retornaram à região devem passar por exames médicos. Ele diz que os níveis de radiação são semelhantes aos de um trabalhador nuclear, e podem causar um risco maior de câncer nos próximos cinco anos.

Futaba deve reabrir oficialmente em junho uma área de 560 hectares (1.400 acres) perto da estação de trem, cerca de 10% da cidade, e uma área que já foi o distrito comercial e onde mais da metade dos habitantes viviam. As visitas à vila são permitidas desde 2020, antes das Olimpíadas de Tóquio, quando os serviços de trem e ônibus foram retomados, e foi inaugurado um museu do desastre, administrado pela prefeitura.

Futaba convidou 24 empresas, muitas das quais estão envolvidas com a limpeza da cidade e da fábrica, para iniciar novos negócios como parte de um plano para revitalizar a indústria local. Uma prefeitura temporária está programada para abrir em agosto e um complexo residencial de 86 unidades está sendo construído. A meta da cidade é ter 2.000 residentes nos próximos cinco anos.

As últimas pesquisas mostram que apenas 11,3% das 5.625 pessoas que ainda estão registradas como residentes de Futaba querem voltar a morar lá, e mais de 60% disseram que não o farão. Mas 66% dizem que querem ficar conectados com as pessoas.

As autoridades locais que voltarão a morar em Futaba antes da reabertura do conselho municipal ainda terão que encontrar maneiras de melhorar o meio ambiente para que as pessoas queiram voltar, disse o prefeito Shiro Izawa. “Podemos fazer isso se não desistirmos.”

___

Atsuko Yamamoto, 50 anos, administra um restaurante de fast food Penguin na praça de alimentação do centro de negócios comunitário de Futaba, mas se muda todos os dias de outra cidade em Fukushima.

“Sempre achei que tinha que fazer alguma coisa (por causa da recuperação de Futaba), então levantei a mão” quando vi a oferta de espaço disponível na área de alimentação, que abriu há dois anos, conta Atsuko, que morava em Futaba. “Quando eu evacuei, nunca imaginei que poderia voltar para Futaba assim.”

Apesar de seu grande apego à sua cidade natal, é impossível para ele morar lá, diz. A única maneira de fazer seu negócio funcionar é comprar seus suprimentos em Iwaki, o centro de negócios na costa de Fukushima, onde ele reside atualmente, e depois viajar cerca de 60 quilômetros (40 milhas) até Futaba.

Sua mãe costumava vender donuts e hambúrgueres em uma barraca perto da estação de trem, e era um lugar popular entre os estudantes locais e um marco para o povo de Futaba antes do desastre.

“À medida que Futaba se transforma rapidamente em um lugar desconhecido, espero que este lugar ajude aqueles que moravam aqui a se sentirem em casa”, diz Yamamoto. Os edifícios e casas mais reconhecidos estão sendo demolidos e a maioria dos visitantes são novos rostos.

“Do nosso ponto de vista, os prédios que nos lembram nossa cidade estão desaparecendo, como as casas onde meus amigos moravam, e é extremamente triste”, disse ele enquanto tentava conter as lágrimas. Ele diz que não pode deixar de dirigir pelos lugares onde aquelas casas costumavam ser, incluindo a sua, para sentir dor e lembrar o passado.

“É difícil explicar”, diz. “Então, espero que as pessoas voltem e realmente vejam esse lugar.”

___

Takumi Yamada, funcionário do único hotel de Futaba, que reabriu em maio passado, é originalmente da vila vizinha de Namie.

Yamada, 23, passou grande parte de sua adolescência fora de Namie depois de sair correndo de sua escola primária e fugir para Saitama, perto de Tóquio, com seus pais e dois irmãos.

Depois de estudar em outras partes de Fukushima e Tóquio, Yamada decidiu voltar para casa para se reconectar e aprender mais sobre uma área que ela mal lembrava.

Yamada diz que ficou animada com o tempo em que trabalhou na recepção do hotel e acidentalmente ouviu outros ex-moradores falando sobre o paradeiro de alguns amigos em comum.

“Seria ótimo se este hotel se tornasse um ponto de encontro para aqueles que moravam aqui”, disse Yamada. “Se há pessoas que ficam se perguntando se devem voltar, acho que é melhor que elas vejam a situação por si mesmas.”