Políticos europeus pedem o Prêmio Nobel da Paz para Zelenski e ucranianos

Copenhague, 18 Mar Um grupo de políticos de vários países europeus reivindicou nesta sexta-feira em carta aberta o Prêmio Nobel da Paz para o Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, e o povo ucraniano. Os signatários pediram ao Comité norueguês do Nobel que reabrisse o período de nomeações para o prémio deste ano, que fechou em 31 de janeiro, até 30 de março, para o que considera “acontecimentos históricos sem precedentes”, em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. “O mundo está chocado com as imagens da guerra vinda da Ucrânia. Milhões de famílias agora vivem com medo, suas casas e vidas estão ameaçadas por bombardeios e um exército invasor. Estamos testemunhando a coragem do povo da Ucrânia diante dessa guerra declarada pela Rússia”, afirma a carta. A lista até agora inclui 36 políticos, a maioria deles holandeses, embora também existam outros de países como Reino Unido, Alemanha, Suécia, Estônia, Bulgária, Romênia e Eslováquia. Estes incluem o ex-primeiro-ministro estoniano Andrus Ansip e o ex-ministro holandês dos Negócios Estrangeiros Bert Koenders, bem como vários eurodeputados. De acordo com a vontade de Alfred Nobel, o magnata sueco que instituiu os prêmios que levam seu nome, professores universitários de Direito, História e Ciência Política, parlamentares, ex-laureados e membros de tribunais internacionais, entre outros, podem nomear candidatos ao Prêmio da Paz. Somente se aqueles que propõem uma pessoa ou organização a tornarem pública é que a identidade dos candidatos pode ser conhecida, uma vez que o Comitê Norueguês do Nobel publica apenas o número total de candidatos - 343 em 2022 - e não confirma nomes até 50 anos depois. Os indicados deste ano são conhecidos por incluir a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, a oposição bielorrussa Svetlana Tikanovskaya, o Papa Francisco, o Conselho Ártico e o movimento de desobediência civil birmanês, entre outros. CHEFE alc/egw/jac