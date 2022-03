Perú x Uruguai: as notícias dos atacantes de 'La Celeste' antes da partida para as eliminatórias Qatar 2022

A seleção peruana terá que enfrentar um forte compromisso com seu homólogo uruguaio na 17ª data das Eliminatórias Sul-Americanas. Ambas as equipes precisam da vitória para ter a chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nesse sentido, 'La Celeste' terá todo o seu poder na ofensiva, portanto, neste artigo, falaremos sobre as notícias de cada um dos quatro atacantes de 'Charrúas' convocados .

Para começar, vale ressaltar que há algumas horas, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou os 26 jogadores de futebol que foram convocados para disputar a última dupla data do processo de qualificação contra o Perú, em Montevidéu, na quinta-feira, 24 de março, e o Chile, em Santiago, na terça-feira, 29. Essa lista inclui os nomes imponentes de Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez e Maximiliano Gómez. Todos os atacantes e a quem analisaremos abaixo:

LUIS SUÁREZ

O 'Pistolero' tem um nome gravado no futebol internacional pelo Liverpool da Inglaterra e Barcelona na Espanha, clubes onde mostrou sua melhor versão no Velho Continente. Atualmente joga no Atlético de Madrid, entidade a que chegou em meados de 2020. Com os 'colchoneros' ele ganhou o título espanhol da LaLiga naquela temporada, sendo o artilheiro de sua equipe com 21 pontuações.

No entanto, seu presente indica que ele foi substituto de Diego Simeone em favor da dupla João Félix-Antoine Griezmann. Na verdade, sua última partida inicial foi em 19 de fevereiro na vitória por 3 a 0 contra o Osasuna. Ainda assim, ele conseguiu transformar 11 gols em 36 partidas . Da mesma forma, o fato de ser um artilheiro natural com toda a experiência em eliminatórias e mundiais o torna perigoso para o Perú com seus 7 gols em 12 partidas disputadas no atual processo de qualificação .

'Lucho' Suarez será a grande referência do Uruguai no ataque com Edinson Cavani. | Foto: Nicolás Celaya

EDINSON CAVANI

O 'Matador' é outra das armas conhecidas de 'La Celeste'. Sua carreira é bem conhecida no futebol europeu em clubes como Palermo, Napoli, PSG e agora no Manchester United. O elenco inglês chegou em meados de 2020 em uma operação acordada por um ano. Mas seu ótimo desempenho com 17 gols e 5 assistências em 39 jogos fez com que a gerência o estendesse por mais uma temporada.

Agora, nesta temporada, seu destaque caiu consideravelmente com o retorno de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. A irregularidade da equipe também não o ajudou a começar, então isso se refletiu nos 2 gols e 1 assistência que ele jogou em 16 partidas disputadas . No entanto, estamos nos referindo a um dos melhores marcadores que o Uruguai marcou nos últimos 20 anos junto com Luis Suárez e em pé de igualdade com o histórico Diego Forlán. Nos Playoffs atuais, ele tem apenas 2 gols em 7 partidas , então veremos se ele consegue despertar sua faceta de pontuação contra o 'bicolor'.

O 'Matador' Cavani não vem de uma boa temporada no Manchester United, mas é sempre um perigo no ataque. | Foto: Agências

DARWIN NUNEZ

Definitivamente o jogador atacante com melhor desempenho hoje. Seu crescimento desde que chegou à Europa (Almeria da Espanha) em 2019 de Peñarol foi realmente impressionante. Com os 'indálicos' ele marcou 16 gols em 32 partidas.

No entanto, a sua explosão veio das mãos do Benfica de Portugal, o que lhe permitiu estar na mira de grandes nomes do Velho Continente, como Juventus, Atlético de Madrid, Manchester City, entre outros. Em sua primeira temporada com 'Glorioso', ele marcou 14 gols em 45 jogos. Enquanto na temporada atual ele tem 26 pontuações em 33 jogos, dos quais 4 deles estiveram na Liga dos Campeões e 1 o fez para a qualificação para as quartas de final contra o Ajax na Holanda . Isso poderia transferi-lo para sua equipe nacional, com a qual ele ainda está no devido porque ele tem apenas 1 gol em 7 jogos disputados . Obviamente, ele começaria no banco com a presença da dupla Suarez-Cavani, mas é uma alternativa muito interessante aos seus 22 anos que o 'branco-vermelho' terá que considerar.

Darwin Núñez tem uma grande presença no Benfica em Portugal. | Foto: Agências

MAXIMILIANO GOMEZ

O atacante espanhol do Valência é a quarta escolha de Diego Alonso na ofensiva do Uruguai . Começou na academia do Defensor Sporting em seu país e sua carreira parecia estar em ascensão em termos de gols. Embora não tenha tido um grande passo na Europa em comparação com os outros atacantes 'charruas'. Sua melhor temporada foi em 2017/2018 com o Celta de Vigo, onde marcou 19 gols em 44 jogos. Atualmente, no time 'preto e branco' ele tem 3 gols em 29 jogos, enquanto nos Playoffs ele tem 1 gol em 4 partidas. Um jogador que, exceto pela surpresa no último minuto, não teria muitas opções para jogar.

Maxi Gómez é a quarta alternativa de Diego Alonso na liderança do Uruguai. | Foto: AFP

