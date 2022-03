Paraguai entra no quinto dia de protestos com o governo buscando consenso

Assunção, 18 Mar Paraguai entrou em seu quinto dia de protestos na sexta-feira para exigir uma queda nos preços dos combustíveis, com o governo tentando construir consenso com legisladores e manifestantes em busca de uma solução. O governo convocou uma reunião com os caminhoneiros logo pela manhã, que logo após seu início entrou em um recesso, pois não houve progresso no diálogo. O desacordo permanece em torno da quantidade de combustível que os manifestantes exigem que seja reduzida, depois que a Petroleos Paraguayos (Petropar) caiu 500 guaraníes (0,072 centavos) para o preço por litro de dois dos combustíveis mais procurados no país. Também não há consenso sobre a proposta de financiar com um empréstimo estrangeiro um fundo para estabilizar os preços dos combustíveis através de um subsídio de importação. Antes da reunião, o presidente da Federação Paraguaia de Caminhoneiros, Ángel Zaracho, disse à rádio ABC que eles não pretendem “cobrar das pessoas” um novo crédito ou “fazer parte de um pequeno grupo de pessoas privilegiadas neste país”. Uma sessão extraordinária convocada pelo Senado para discutir a proposta do Executivo também foi suspensa. O chefe da Câmara Alta, Oscar Solomon, disse aos repórteres que o evento foi “praticamente desconvocado” devido à falta de quórum. Ele indicou que, “de forma majoritária, todo o Senado se recusa a lidar com o empréstimo” por 100 milhões de dólares, que seriam injetados como dinheiro semente no fundo de estabilização. Solomon relatou que eles se reunirão com delegados do governo e da Petropar para tentar chegar a um acordo sobre “uma maneira tranquilizadora de sair da situação”. Bloqueios intermitentes continuaram em diferentes áreas do país, com pontos onde apenas veículos eram observados ao lado da estrada, disse à Efe o chefe de relações públicas da Patrulha Rodoviária, Adolfo Ortega. No entanto, ele alertou que no norte do país, especialmente em lugares como Pedro Juan Caballero, Arroyito e Santa Rosa de Aguaray, entre outros, os cortes são permanentes. CHEFE lb/lll