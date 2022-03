Osasuna, pela permanência virtual que o Levante anseia

Pamplona/Valencia (Espanha), 18 Mar Osasuna é visitado por um Levante em poucas horas com a intenção de adicionar três novos pontos que servirão para dar um passo gigante em direção a uma tão esperada estadia que a equipe valenciana anseia e da qual seis pontos o separam, então ele só vale a pena vencer. O técnico do Osasuna, Jagoba Arrasate, alertou para o “talento” e a necessidade que os valencianos têm, acrescentando que devem “atacar, subjugá-los e, acima de tudo, terminar as ações” para não lhes dar opções para correr nas costas vermelhas. Osasuna usará seus fãs para se aproximar da vitória após a derrota nas mãos do Barcelona no Camp Nou em que os visitantes não lutaram contra os culés em nenhum momento, sendo uma equipe sem caráter e complexada contra um dos grandes nomes da competição. A posição confortável na mesa com 35 pontos pode pregar uma peça em um grupo de jogadores capazes de lutar contra esquadrões que optam por desafios maiores. O ajuste 4-0 deve servir para sair para morder desde o início e, assim, retornar o impulso que seus fãs lhe dão a cada duas semanas em El Sadar. “Temos a sensação de que não temos essa vitória. Estamos a três pontos de conseguir essa estadia virtualmente e queremos que seja amanhã em casa”, disse Arrasate animado para dar alegria aos seus fãs. Os de Tajonar estão passando por uma óbvia falta de objetivo. O gol de Chimy Avila da Argentina contra o Villarreal há dois dias é o último em quatro partidas. O croata Ante Budimir parece estar encarregado de finalizar as ações de seus companheiros de equipe, uma missão que exigirá que o resto da equipe chegue assiduamente à área rival. O de Berriatua pediu aos seus jogadores “ritmo, intensidade e poder ocupar bem a área rival e depois ser mais contundente na defesa”, algo que não pôde ser visto outro dia no Camp Nou. Este é o primeiro jogo depois de oficializar as renovações de Arrasate e Chimy Ávila, duas peças importantes para o projeto de um clube em ascensão que está perto de sua quarta presença consecutiva na Primera. O argentino retornará à ala direita depois de perder o evento Camp Nou devido ao acúmulo de cartões amarelos. Atualmente, ele é o mais destacado e espera-se que amanhã marque as diferenças contra o vocalista. Em relação ao dia 11, Arrasate deixou de fazer mudanças frequentes em cada partida para ter um grupo de titulares indiscutíveis que deram continuidade à ideia de jogo do técnico basco, então amanhã uma revolução não é esperada. A seis pontos da estada, com dez jogos pela frente e uma pausa na liga ao virar da esquina, o Levante só pode vencer e torcer para que seus rivais tropeçam. A grande novidade é o retorno ao chamado de José Luis Morales, que perdeu o último jogo da liga com um golpe no joelho, e que esta semana treinou praticamente normalmente e com seus companheiros de equipe. No entanto, o ala Jorge De Frutos, que recebeu um forte golpe no pé direito contra o Espanyol, não conseguiu se recuperar a tempo e causará demissão por este confronto. Além disso, Duarte e Clerc continuam com sua configuração devido a lesões no joelho, o meio-campista Gonzalo Melero deve jogar uma partida de pênalti devido ao acúmulo de amarelos, enquanto Jorge Miramón retorna à lista após uma partida sancionada. O italiano Alessio Lisci poderia apostar novamente em Pubill no lateral-direito, apesar do retorno de Miramón, com Franquesa ou Son no lado esquerdo e a entrada de Vezo no onze inicial pelo lesionado Duarte. Sem Melero, Malsa poderia voltar à formação inicial com Pepelu e Bardhi no medular e, apesar do gol marcado contra o Espanyol na última partida, Dani Gómez parece um passo atrás de Roger, que formaria o par atacante com o capitão da equipe, José Luis Morales. Escalações prováveis: Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, David Garcia, Juan Cruz, Manu Sanchez; Torro; Chimy Ávila, Moncayola, Javi Martinez, Ruben Garcia e Budimir. Levante: Cardenas, Pubill, Vezo, Rober, Cáceres, Filho ou Franquesa, Pepelu, Malsa, Bardhi, Morales e Roger. Árbitro: Javier Alberola Rojas (castelhano-manchego) Estádio: El Sadar. Horário: 17:30 GMT — Posições: Osasuna (11º), Levante (20º) A chave: O retorno de Chimy Ávila para a ala direita. O fato: Osasuna poderia fechar a estadia virtualmente. A frase: “Estamos a três pontos de alcançar essa permanência virtualmente”, Jagoba Arrasate. 1011911 1005179 le/mg-pzm/cta/mapa