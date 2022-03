Os pais recebem Luke Voit em troca dos Yankees

TAMPA, Flórida, EUA (AP) Luke Voit teve a sensação de que seu tempo com os Yankees estava chegando ao fim quando Nova York adquiriu Anthony Rizzo novamente.

“Eu sabia que algo iria acontecer nos últimos dois dias”, disse Voit na sexta-feira, depois de ser negociado com o San Diego Padres pelo destro Justin Lange, de 20 anos, a 34ª escolha geral do draft amador de 2020.

Voit, um power slugger de 31 anos, liderou os majors com 22 home runs durante a temporada de 2020 encurtados pela pandemia de coronavírus, quando ele bateu para .277 com 52 RBIs.

“Realmente animado”, disse ele ao deixar Bradenton, onde os Yankees jogaram uma partida de exibição contra o Pittsburgh. “Não só é uma boa organização, mas eles têm uma equipe pronta para vencer. Eu me sinto super animado para ir jogar com um dos meus colegas de faculdade, Pierce Johnson.”

Voit foi para a lista de feridos quatro vezes no ano passado, três vezes devido a problemas no joelho esquerdo que exigiram cirurgia em 29 de março para reparar uma ruptura meniscal: de 31 de março a 1º de maio durante a recuperação, depois de 16 de julho a 8 de agosto, e de 30 de setembro até a pós-temporada devido a inflamação. Ele também esteve na lista de deficientes de 27 de maio a 22 de junho com uma lesão oblíqua externa.

Voit bateu para .239, 11 home runs e 35 runs produzidos em 68 jogos com os Yankees na última temporada, incluindo cinco home runs na oitava entrada ou mais tarde. Nova York adquiriu Rizzo do Chicago Cubs antes do prazo de negociação, procurando um batedor canhoto de primeira base.