Os EUA estimam que existam 2.000 militantes do EI e 100 militantes da Al Qaeda no Afeganistão

Washington, 18 Mar Os Estados Unidos estimam que existam cerca de 2.000 militantes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) e uma centena de Al Qaeda no Afeganistão, disse o chefe do Comando Central (Centcom) das Forças Armadas dos EUA, general Kenneth McKenzie na sexta-feira. O general deu uma coletiva de imprensa virtual do Pentágono, antes de deixar o cargo em 1º de abril. McKenzie lamentou que o Talibã tenha libertado milhares de prisioneiros do EI nas prisões de Parwan e Pul-e-Charkhi quando estes assumiram o poder no Afeganistão em agosto passado, o que "injetou novos talentos e energia" no grupo terrorista, observando que agora eles têm que lidar com "os resultados de uma decisão muito míope". Ele lembrou que o EI continua comprometido em atacar os EUA e que continuará tentando. No Afeganistão, o EI realizou alguns grandes ataques nos últimos meses, então ele previu que o Talibã tentará limitar a ação da organização jihadista. "Minha avaliação é que o Talibã tentará agir vigorosamente contra o EI", concluiu. Em relação à Al Qaeda, o chefe da Centcom salientou que não restam muitos combatentes em solo afegão, apenas uma centena: "Acho que o desafio é um pouco mais complicado para os talibãs, por causa das relações culturais, dos casamentos mistos e dos laços entre os talibãs e a Al Qaeda". Em 31 de agosto passado, os EUA completaram sua retirada do Afeganistão após vinte anos de ocupação e após uma retirada caótica de seus soldados e aliados afegãos. McKenzie admitiu que "o colapso do governo afegão (de Ashraf Ghani) não foi o resultado desejado" pelos EUA. O rápido avanço dos talibãs no país da Ásia Central surpreendeu os EUA, que viram os insurgentes assumirem o controle de Cabul em 14 de agosto, quando ainda havia milhares de seus soldados e civis para evacuar, forçando-o a adiantar o prazo estabelecido para acabar com sua presença no Afeganistão. McKenzie, que é chefe da Centcom desde março de 2019, reconheceu que, se há uma coisa de que ele vai se arrepender pelo resto da vida, serão as mortes de 13 soldados dos EUA e mais de uma centena de afegãos em um ataque ao aeroporto de Cabul, quando ocorreu a evacuação, no final de agosto. A área de operações da Centcom abrange 21 países e se estende do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central e do Sul.