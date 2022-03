Os 1.113 dias do Barça sem vencer um clássico

Barcelona, 18 Mar Quando o Barcelona salta para Santiago Bernabeu neste domingo, levará 1.113 dias sem vencer um clássico. Seis partidas consecutivas sem vencer o eterno rival, que durante este período perdeu um empate e o derrotou nas últimas cinco vezes que enfrentaram. E o fato é que os Bálgranas não comemoram uma vitória contra o Real Madrid desde que o derrotaram fora na LaLiga, em 2 de março de 2019, com um gol solitário do croata Ivan Rakitic (0-1). Então, Ernesto Valverde ainda estava no banco. O treinador da Extremadura também lideraria o Barça no próximo clássico, um empate sem gols em Camp Nou, em 18 de dezembro de 2019, na partida da primeira rodada da LaLiga da temporada 2018-19. Após sua demissão em janeiro de 2020 - Valverde se despediu do Barcelona com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos Clássicos - o próximo jogo da equipe do Barça contra o eterno rival foi liderado por Quique Setién. Foi o jogo da liga da segunda rodada do percurso 2019-2020, disputado em 1º de março de 2020 e que o Madrid venceu por 2 a 0, graças a um gol de Vinicius aos 71 minutos e outro de Mariano no acréscimo. Ronald Koeman foi quem se sentaria no banco do Barça nos próximos três Clássicos. E o técnico holandês sofreu o mesmo destino que Quique Setién. O primeiro foi em 20 de outubro de 2020, na partida da LaLiga da primeira rodada do ano acadêmico 2020-2021 realizada no Camp Nou e que a equipe de Madri venceu por 1-3. Valverde ultrapassou os brancos aos 5 minutos, Ansu Fati empatou três minutos depois e, já no segundo tempo, Ramos, em pênalti no 63º, e Modric, no 90º, condenaram a partida pela equipe de Zinedine Zidane. Em 10 de abril do mesmo ano, o Barça de Koeman caiu novamente para Madri. Foi a partida da segunda rodada disputada no Bernabeu (2-1). Benzema (min.13) e Kross (min.28) estavam à frente da equipe no primeiro tempo, e Mingueza, no 60º, cortou distâncias para os catalães. Na meia hora final, o placar não se moveu mais. O Barcelona também não conseguiu lidar com o eterno rival no primeiro jogo da LaLiga nesta temporada. E é que, em 24 de outubro de 2021, Madri estava novamente invadindo o Camp Nou (1-2). Alaba, em 32, e Lucas Váquez, no tempo adicional, foram os autores dos dois muitos visitantes. E Aguero, na última jogada do desconto, marcou o gol de honra para a equipe local. Xavi Hernández estava prestes a evitar a derrota no próximo Clássico, jogado dois meses e meio depois (em 12 de janeiro de 2022) no Estádio King Fahd, na Arábia Saudita. Acabado de assinar para acertar a equipe, atolado em uma depressão que levou à demissão de Koeman, Xavi liderou seu primeiro Clássico nas semifinais da Supercopa da Espanha, em um palco neutro. Seu Barça conseguiu empatar o placar duas vezes (De Jong respondeu aos 41 minutos ao gol marcado por Vinicius no dia 25; e Ansu Fati empatou novamente no 83, após o gol marcado por Benzema em 72). Mas na prorrogação, Valverde fez 2-3. Xavi tem a oportunidade neste domingo de encerrar a sequência de seis partidas sem saber a vitória contra o eterno rival. Um total de 1.113 dias sem comemorar um triunfo contra o Real Madrid quando, na série anterior dos Clássicos, o Barça acumulou sete jogos sem perder, todos com Valverde no banco. CHEFE gmh/vmc/jap/og