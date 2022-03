O trabalho de reparo continua após o terremoto em Fukushima que afetou o fornecimento

Tóquio, 18 Mar Os trabalhos de reparo continuaram nesta sexta-feira no Japão, dois dias após o terremoto 7.4 em Fukushima, que afetou principalmente a infraestrutura, causou cortes de energia e água e interrupções no transporte. Cerca de 42.000 casas ainda estavam sem água nas prefeituras de Miyagi e Fukushima, as mais afetadas, onde petroleiros e membros das Forças de Autodefesa (Exército) foram mobilizados para abastecer a população depois que os canos foram danificados, de acordo com os dados mais recentes coletados pela emissora pública NHK. O tremor, que podia ser sentido em todo o país, foi especialmente forte na cidade de Soma, onde o terremoto atingiu o nível dos seis primeiros na escala sísmica japonesa de 7, focado em medir tremores acima da superfície e danos potenciais. Cerca de 600 domicílios na cidade de Fukushima ficaram sem eletricidade hoje, entre os mais de dois milhões afetados pelo terremoto que ocorreu às 23:36 da última quarta-feira. O terremoto causou danos principalmente à infraestrutura. No mencionado Soma, parte de um quebra-mar desabou, causando o naufrágio de um barco de pesca, sem vítimas. Até agora, houve quatro mortes e mais de 200 feridos como resultado do terremoto. Os serviços da rede ferroviária de alta velocidade foram interrompidos na parte nordeste do arquipélago pelo descarrilamento ileso no dia do terremoto, que também deixou outros obstáculos em vários trilhos que estão sendo retirados. A suspensão é mantida em várias linhas locais, embora o acesso ao aeroporto de Sendai já tenha sido restaurado hoje. Esta tarde, todos os bloqueios que afetaram Miyagi também foram levantados. Grandes empresas com presença industrial naquela região do Japão começaram a retomar as operações hoje após o fechamento de fábricas danificadas pelo terremoto. É o caso da fabricante automotiva Toyota e das empresas de tecnologia Toshiba e Murata Manufacturing, que retomaram a atividade nas instalações, embora de forma reduzida, avaliando seus próprios danos estruturais e o impacto do terremoto em seus fornecedores. As fábricas da Renesas e da Sony, também afetadas, permanecem fechadas. Alguns conglomerados disseram que levará várias semanas para restaurar totalmente as operações. O Japão fica no chamado Anel de Fogo, uma das áreas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência, por isso sua infraestrutura é especialmente projetada para resistir a tremores. CHEFE mra/cgv/fp