O TIJ decidiu contra a Rússia pela invasão da Ucrânia

O isolamento internacional da Federação Russa está crescendo e a rejeição da medida cautelar emitida pelo Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) acrescenta uma nova violação do Kremlin ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas. O TIJ considerou que os direitos que, segundo a Ucrânia, a Rússia violou são plausíveis. Com 13 votos a favor e apenas 2 contra (o juiz russo Kirill Gevorgian e o chinês Xue Hanqin), o mais alto tribunal internacional exige que o Kremlin, nos termos da Convenção de 1948 sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, pare e suspenda imediatamente os militares ofensiva contra a Ucrânia por falsidade das justificativas russas para iniciar a invasão .

A medida cautelar é uma primeira vitória judicial para a Ucrânia. A decisão do TIJ é baseada no artigo IX da Convenção do Genocídio de 1948, segundo a qual o Tribunal é responsável pela resolução de disputas entre as partes contratantes relativas à interpretação, aplicação ou execução do instrumento. Neste contexto, as medidas cautelares devem ser implementadas prontamente e até que o Tribunal analise se o Kremlin interpretou mal a Convenção do Genocídio. No entanto, no futuro imediato, o verdadeiro desafio será a execução da medida cautelar, já que a Rússia a rejeitou e se recusa a cessar a invasão da Ucrânia. Diante dessa circunstância, a ONU insta a Rússia a cumprir as disposições do TIJ nos termos do artigo 94 da Carta das Nações Unidas, que obriga o cumprimento das decisões do Tribunal.

Embora as decisões do Tribunal Internacional de Justiça sejam vinculativas, finais e inapeláveis, o tribunal superior, por si só, carece de seus próprios meios para fazer cumprir a sentença. A Ucrânia poderia pedir ao Conselho de Segurança da ONU (cujas resoluções são obrigatórias) que tome medidas contra a Rússia por não conformidade com a decisão do TIJ, mas como membro permanente, a Federação Russa tem a capacidade de vetar qualquer decisão contra ela, como fez em uma reunião do Conselho de Segurança. O veto é sinônimo de impunidade em escala internacional.

O fracasso da Rússia em comparecer ao procedimento contencioso não afeta o curso do julgamento. A rebelião da Rússia é semelhante à dos Estados Unidos no contexto do processo judicial da Nicarágua contra ela em 1984. Ações militares e paramilitares contra a Nicarágua foram fortemente condenadas pela CIJ. No entanto, o Tribunal nunca conseguiu que os Estados Unidos recebessem a compensação apropriada. O mesmo poderia acontecer com a Ucrânia, que propôs que a Rússia cuidasse dos danos sofridos no âmbito da guerra.

Outra derrota diplomática da Federação Russa ocorreu no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde foi aprovado um mecanismo de investigação sobre graves violações do Direito Internacional Humanitário cometidas pelas forças russas desde 24 de fevereiro (apenas dois votos contra, Rússia e Eritreia). O Tribunal Penal Internacional (TPI), que julga indivíduos acusados de cometer atrocidades, também abriu uma investigação sobre alegações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

O esforço diplomático ucraniano para usar as opções legais e as estruturas institucionais multilaterais oferecidas pelo direito internacional público foi significativo. A atitude da Federação Russa é tão criticável que um jurista histórico de interesses russos no TIJ, o advogado francês Alain Pellet, apontou que era impossível para ele defender Vladimir Putin, que despreza cinicamente o direito internacional.

