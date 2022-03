O primeiro ouro, para Cuba: Lazaro Martínez ouro em triplo com 17,64

Belgrado, 18 Mar Lazaro Martínez, 24, conquistou a primeira medalha de ouro em jogo no campeonato mundial de atletismo indoor nesta sexta-feira ao vencer a final do salto triplo com um recorde de 17,64 metros, o melhor recorde mundial do ano. A distância alcançada em seu primeiro salto acabou dando a ele a vitória, a terceira para um cubano na história dos campeonatos. Antes dele, Yoel Garcia foi campeão em 1997 e Ernesto Revé em 2014. O sucesso cubano foi completo em Belgrado, porque outro atleta nascido na ilha, Pedro Pablo Pichardo, competindo desde 2017 por Portugal, conquistou a prata com 17.46, um recorde nacional português em quadra coberta. O bronze foi para o americano Donald Scott, que com 17,21 venceu o defensor do título, seu compatriota Will Claye, por dois centímetros. O espanhol Jordan Díaz, também nascido em Cuba, perdeu a nomeação devido a lesão, que liderou o ranking mundial do ano com 17,27. CHEFE s/jad