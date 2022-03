O canal russo Russia Today revogou a licença de transmissão no Reino Unido

Londres, 18 Mar O regulador de mídia britânico Ofcom revogou esta sexta-feira “com efeito imediato” a licença para transmitir no Reino Unido para o canal de notícias russo Russia Today (RT), que é apoiado pelo Kremlin. O regulador explicou em um comunicado que adota esta medida com o argumento de que eles não consideram “o distribuidor da RT ANO TV Novosti adequado e apropriado para ter uma licença de transmissão no Reino Unido”. A Ofcom disse que “vários fatores” foram levados em consideração, como o fato de o canal ter sido fundado pelo Estado russo “que recentemente invadiu um país vizinho soberano”. O regulador também citou nova legislação na Rússia “que efetivamente criminaliza qualquer jornalismo independente que se afaste da narrativa noticiosa do próprio Estado russo, em particular em relação à invasão da Ucrânia”. “Consideramos que, dadas essas restrições, parece impossível para a RT cumprir as regras adequadas de justiça de nosso código de emissão nessas circunstâncias”, disse a Ofcom em sua nota. CHEFE prc/ah