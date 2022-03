Mulheres rurais trazem aromáticos e óleos de seus jardins para a Colômbia

Jimmy Paola Sierra Medellín (Colômbia), 18 Mar O que começou com pequenas hortas caseiras para autoconsumo tornou-se gradualmente um projeto produtivo liderado por mulheres rurais, um exemplo de trabalho associativo e comunitário no departamento de Antioquia (noroeste) com o desenvolvimento de aromáticos, óleos e extratos. Sob a marca “Somos Campo”, opera na aldeia de San José, no município de Marinilla, a planta de produção que incorpora a luta dos camponeses que se uniram para contribuir para o desenvolvimento rural sustentável e avançar para a igualdade de gênero. No coração da Associação de Mulheres Rurais Procurando o Futuro (AMCABF), criada em 2004 para estimular a participação das mulheres nas esferas social, econômica e ambiental, foi criado o agronegócio que transformou vidas, como disse à Efe, Adriana María Torres, coordenadora técnica e associada. “Havia processos de liderança, mas as mulheres ainda dependiam de seus maridos, então a necessidade de criar projetos econômicos para nós”, argumentou Torres. ENTRE AROMÁTICOS E ÓLEOS As mulheres que tinham terras disponíveis começaram a semear plantas aromáticas e medicinais, e depois foram treinadas em processos de transformação. “A partir da venda apenas de plantas frescas ou desidratadas, começou um processo de industrialização”, disse. Eles já têm dez variedades de aromáticos em tisana, além de criar uma planta de extração óleos e essências de alecrim, eucalipto e citronela, entre outros. Para a AMCABF, um impulso importante veio com o programa Método Base de Aceleração do Agronegócio (MBA), que está sendo desenvolvido pela Interactar em parceria com a ONG belga ACTEC, o Governo de Navarra e a Fundación del Valle, que visa acompanhar empresários e agroempreendedores para aumentar sua competitividade e acelerar o crescimento dos negócios. “Este é um processo de resiliência”, disse Torres sobre a associação, que tem 37 membros, e sobre o agronegócio “Somos Campo”, vital para os camponeses colombianos e suas famílias no campo encontrarem “a oportunidade de ser felizes, progredir e viver com dignidade”. LIDERANÇA FEMININA, GRANDE OPORTUNIDADE PARA O CAMPO A líder de desenvolvimento do agronegócio da Interactar, Liliana Tabares, disse à Efe que a liderança feminina constitui uma “grande oportunidade” para o desenvolvimento econômico no interior da Colômbia. “As mulheres rurais são líderes, produtoras, empreendedoras e prestadoras de serviços. Suas contribuições são vitais para o bem-estar das famílias, comunidades e economias”, disse. Esse segmento da população representa uma “grande proporção da força de trabalho agrícola” na Colômbia e ressaltou que eles são responsáveis por produzir a maior parte dos alimentos colhidos, “especialmente na agricultura de subsistência”, além de serem responsáveis pela maior parte do trabalho de cuidado não remunerado. Por esse motivo, congratula-se com o fato de que 47% da população que atende Interagindo com o MBA do agronegócio são mulheres. A pandemia causou um retrocesso em termos de equidade e a diferença aumentou no país a tal ponto que para cada 10 homens que saíram do desemprego no último ano, apenas uma mulher o fez, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). De acordo com o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), em janeiro de 2022 a taxa de desemprego na Colômbia para mulheres era de 19,4%, enquanto para os homens era de 11,2%. GERENTES DE PROJETOS COLETIVOS Tabares explicou que o objetivo da corporação tem sido transformar as mulheres rurais em “agentes de mudança econômica, ambiental e social” porque elas conseguem “capacitar-se para buscar o desenvolvimento do campo, seu bem-estar e o da comunidade rural”. Ela reconheceu que, em algumas regiões do país, ver uma mulher liderando “não está dentro das possibilidades” e suas habilidades de liderança podem ser reduzidas, mas com as estratégias de acompanhamento que implementam, elas transformaram as mulheres rurais em “gerentes de projetos coletivos”, como aconteceu com a AMCABF e sua marca” Somos Campo”. “Mulheres empoderadas começam a identificar que, se conseguirem transformar seu agronegócio, sua associação e suas famílias, elas são capazes de transformar sua comunidade”, disse Tabares. Dos quase 49.000 empreendedores acompanhados pelo Interactar, com acesso financeiro e programas de treinamento, 52% são mulheres. CHEFE jps/ime/cpy