México soma 187 mortes e 5.174 casos de covid-19

Cidade do México, 17 Mar O México registrou 187 novas mortes e 5.174 infecções por covid-19 na quinta-feira, totalizando 5.624.954 casos e acumulando 321.806 mortes no total, informou o Ministério da Saúde. Em 10 de fevereiro, o país registrou 927 mortes, o maior número durante a atual quarta onda, impulsionada pela variante omicron desde dezembro. Com esses dados, o México é o décimo sexto país do mundo em termos de infecções confirmadas e é o quinto com maior número de mortes por essa causa, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. As autoridades sanitárias reconhecem que, com base nas declarações de óbito, o país pode chegar a 460.000 mortes e estimam que o México realmente acumule 5.902.326 infecções. Das infecções confirmadas, há 16.878 casos ativos, que apresentaram sintomas nos últimos 14 dias e representam 0,3% do total. Além disso, 4.917.930 pessoas se recuperaram desde o início da pandemia. A ocupação média de leitos gerais nos hospitais mexicanos é de 9% e a dos cuidados intensivos em 6%, com tendência de queda. Na terça-feira passada, o responsável pela gestão da pandemia no país, Hugo López-Gatell, disse que o México tem “sete semanas consecutivas de redução da epidemia” e disse que “já é uma tendência muito sustentada e certamente alcançaremos níveis mínimos desta epidemia”, após a quarta onda de infecções. Em 28 de fevereiro, o México comemorou dois anos desde o primeiro caso confirmado de coronavírus, e o fez como o quinto país do mundo com mais mortes, uma gestão criticada da pandemia e um plano de imunização que está progredindo em bom ritmo, mas sem considerar todas as faixas etárias. PLANO DE VACINAÇÃO As autoridades também indicaram que dentro do programa de vacinação foram administradas mais de 187,65 milhões de doses, totalizando 470.422 durante o último dia. O Governo do México afirma que é o décimo país que mais aplicou doses em números absolutos. Dos 126 milhões de habitantes, 85,47 milhões de mexicanos receberam pelo menos uma dose da vacina, sendo que 90% da população com 18 anos ou mais recebeu pelo menos uma aplicação. Enquanto isso, 79,45 milhões de pessoas completaram seu cronograma de vacinação. Desde o final de dezembro de 2020, chegaram ao México 224,34 milhões de doses das vacinas da Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna dos Estados Unidos; a britânica AstraZeneca, a russa Sputnik V e as vacinas chinesas CanSino e Sinovac. CHEFE jmrg /la (foto)