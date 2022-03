Messi e sete jogadores juniores, convocados para jogar contra a Venezuela e o Equador

Buenos Aires, 18 Mar O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, anunciou nesta sexta-feira o plantel para os jogos contra a Venezuela e o Equador, com a presença de Lionel Messi e sete jovens jogadores com dupla nacionalidade como as principais novidades. Os sete jogadores nacionais duplos que estão no plantel são Franco e Valentín Carboni (Inter de Milão), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) e Tiago Geralnik (Villarreal). Messi retorna a Albiceleste depois de perder nos dias anteriores, contra o Chile e a Colômbia, para se recuperar do coronavírus. A Argentina, já qualificada para a Copa do Mundo no Catar, sediará a Venezuela em 25 de março e visitará o Equador quatro dias depois. Em seguida, a partida suspensa contra o Brasil permanecerá para ser disputada, em uma data a ser confirmada. Mesmo com uma partida a menos, o Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas com 39 pontos, seguido pela Argentina com 35. Depois, há Equador (25) e Uruguai (22) na zona de qualificação direta, Perú (21), que jogaria uma repescagem, e atrás estão Chile (19), Colômbia (17), Bolívia (15), Paraguai (13) e Venezuela (10). A lista de 33 convocada por Lionel Scaloni é a seguinte: . Guarda-redes (3): Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal-ESP) e Juan Musso (Atalanta-ITA). . Defensores (9): Gonzalo Montiel (Sevilha-ESP), Nahuel Molina (Udinese-ITA), Nicolas Otamendi (Benfica-por), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina-ITA), Pezzella Alemã (Betis-ESP), Lisandro Martinez (Ajaxaxa) -ned), Nicolás Tagliafico (Ajaxaxa) -ned) e Franco Carboni (Inter-ITA). . Médios (9): Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-ESP), Leandro Paredes (PSG-FRA), Exequiel Palácios (Bayer Leverkusen-ger), Manuel Lanzini (West Ham-GBR), Guido Rodríguez (Betis-ESP), Alexis Mac Allister (Brighton-GBR), Nicolás Paz (Real Madrid-ESP), Tiago Geralnik (Villar Arreal) e Valentín Carboni (Inter-ITA). . Avançados (12): Lionel Messi (PSG-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Lucas Ocampos (Sevilha-ESP), Nicolas Gonzalez (Fiorentina-ITA), Angel Correa (Atlético Madrid-ESP), Angel Di Maria (PSG-FRA), Julian Álvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter-ITA), Lucas Boyé (Elche-ESP), Matias Soulé (Juventus-ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United-GBR) e Luka Romero (Lazio-ITA).