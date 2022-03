Megapuente março de 2022: quanto custa chegar a Acapulco de carro ou caminhão

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Um dos destinos turísticos mais populares do México é Acapulco, um resort à beira-mar localizado na costa do Pacífico, no estado de Guerrero. Se você planeja sair da Cidade do México (CDMX) e aproveitar o megapuente que começará na sexta-feira 18 e vai até segunda-feira 21 do mesmo mês, e visitar as praias de Acapulco, você pode fazê-lo de carro ou ônibus.

Se você planeja chegar a uma das diferentes áreas de Acapulco, é importante levar em consideração o preço das cabines de pedágio e o combustível que gastará. Se você deixar a capital, considere que pagará mais de um pedágio e essas são as taxas que você terá que pagar em cada uma delas:

1. Tlalpan (Cidade do México). Custo: 122 pesos

2. Alpuyeca (Morelos). Custo: 77 pesos.

3. Passe Morelos (Guerrero). Custo: 164 pesos.

4. Palo Blanco (Guerrero). Custo: 151 pesos.

5. La Venta (Guerrero). Custo: 133 pesos.

6. Maxitúnel (área urbana de Guerrero). Custo: 101 pesos.

No total, para chegar ao destino, você terá que pagar 748 pesos de pedágio, de acordo com o aplicativo fornecido pelo Ministério de Infraestrutura, Telecomunicações e Transportes (SICT), com o qual os motoristas poderão rastrear suas rotas e saber quanto gastarão em cabines e gasolina. Dessa forma, em termos de combustível, uma quantia aproximada de 666 pesos será gasta se o veículo for um carro de seis cilindros e você encher o tanque com gasolina magna.

Os motoristas que usam estradas com pedágio terão que pagar mais de 700 pesos de pedágio para chegar a Acapulco (Foto: REUTERS/Javier Verdin)

Para gerar sua própria rota e estimar suas despesas de viagem rodoviária, você pode acessar o seguinte site: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta e selecione a cidade de origem e destino, bem como o veículo com o qual você fará as rodovias, ou seja, se você vai viajar de carro, moto, van ou caminhão.

Por outro lado, se você planeja viajar de ônibus do CDMX para Acapulco, lembre-se de que as viagens duram aproximadamente cinco horas e 20 minutos. Estas são as tarifas e linhas de ônibus que oferecem o serviço:

1. Costaline. Preço: 645 pesos por pessoa.

2. Turismo executivo: 696 pesos por pessoa.

3. Turistar Luxury: 787 pesos por pessoa.

Para aproveitar o megapuente, as capitais poderão viajar para Cuernavaca (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

Por outro lado, se você está procurando fazer uma pausa perto da capital, você pode visitar a cidade de Cuernavaca, já que a viagem da Cidade do México é de apenas uma hora e 42 minutos e o consumo de combustível para chegar de carro é mínimo. Na capital do estado de Morelos, os visitantes podem visitar a colina Tepozteco, bem como desfrutar do centro colonial que abriga o Palácio de Cortés do século XVI e o Museu de História, no qual existem murais do artista gráfico Diego Rivera.

Para chegar a este destino, os motoristas devem pagar uma taxa de 126 pesos para poder usar a rodovia México-Cuernavaca. Embora também exista a possibilidade de usar a rodovia federal, chegar ao centro de Morelos será muito mais lento e os motoristas terão que navegar por uma rota marcada por um grande número de curvas.

Outra das estradas mais movimentadas para os Chilangos durante as férias ou pontes é a rodovia México-Puebla, a leste do CDMX. Para chegar a destinos como a Área Metropolitana de Puebla ou Tlaxcala, 197 pesos terão que ser pagos e a viagem leva menos de duas horas.

