Maribel Pérez para as semifinais de 60 pontos com 7,23

Belgrado, 18 Mar A sevilhana Maribel Pérez, recordista espanhola de 60 metros com 7,16 metros, se classificou para as semifinais do campeonato mundial indoor com uma pontuação de 7,23 que lhe deu o terceiro lugar na segunda série e, portanto, a classificação por lugares. Os três primeiros de cada série foram para a penúltima rodada. No dela, o suíço Mujinga Kambundji venceu (7,17), à frente da trinidadiana Michelle-Lee Ahye (7,23). “Estou feliz pela marca, especialmente por que horas são. Eu me senti super bem. Foi o primeiro passo. Agora eu quero aproveitar, dar meus cem por cento na semifinal e tentar colocar minha cabeça na final. É um caminho rápido, meio que um botão, mas você pode fazer boas notas”, comentou Maribel no Teledeporte. O campeão espanhol retornará esta tarde à pista (a partir das 18h00) para competir nas semifinais dos 60 metros. O melhor resultado de uma atleta espanhola neste evento, no Campeonato Mundial indoor, foi o quarto em sua série semifinal de Digna Murillo (de origem colombiana) em 2010. CHEFE sd/jad