Maasai da Tanzânia dividido pela expulsão da reserva de Ngorongoro

Por mais de um século, os pastores Masai da Tanzânia viveram com zebras, elefantes e gnus no Ngorongoro. Mas diante do crescimento da população e de seus rebanhos, o governo planeja expulsá-los dessa reserva natural.

O número de pessoas que vivem neste Patrimônio Mundial da UNESCO aumentou de 8.000 em 1959 para mais de 100.000. O gado cresceu mais rápido, de 260.000 cabeças em 2017 para mais de um milhão agora.

A Tanzânia permite que comunidades indígenas, como os Maasai, vivam em certos parques nacionais. Mas nos últimos tempos, as relações entre pastores e animais selvagens são cada vez mais conflitantes e, às vezes, os animais vêm atacar humanos ou seus animais.

O presidente Samia Suluhu Hassan soou o grito de alarme no ano passado. “Ngorongoro está desaparecido”, disse.

“Tínhamos concordado em torná-lo único, permitindo que humanos e animais vivessem juntos, mas a população humana agora está fora de controle”, disse, pedindo para estudar formas de conter o fluxo populacional.

Desde então, tem havido um crescente debate sobre a eventual expulsão dos Masai deste parque, conhecido por sua imensa cratera vulcânica.

O primeiro-ministro Kassim Majaliwa propôs um programa de realocação voluntária no distrito de Handeni, a 370 quilômetros da cratera, onde o governo alocou 162.000 hectares para criadores de gado.

“Nós os levamos para áreas onde eles terão acesso a escolas, hospitais e eletricidade”, além de pastagens e terras a serem cultivadas, disse.

- Presença histórica -

A comunidade Maasai está dividida sobre o assunto.

Para muitos, Ngorongoro é a única casa que eles já conheceram. “Meu pai e minha mãe nasceram aqui e moramos aqui. Não estou pronta para sair”, diz uma mulher que só quer dar seu nome, Rose, por medo das autoridades.

Muito antes da criação na década de 1950 de parques nacionais destinados a atrair turistas, os Masai coabitavam com a natureza no Serengeti ou Ngorongoro.

Mas com a mudança climática, que causa períodos cada vez mais longos de seca, os agricultores e seus rebanhos estão lutando por água e comida com animais selvagens.

A presença de gado e o som dos sinos das vacas fazem com que alguns animais fujam e ameacem a atividade turística, que responde por 18% do PIB do país.

“Se deixarmos, interromperemos a grande migração de gnus”, diz um oficial ambiental, invocando o anonimato por razões de segurança.

Durante uma visita da AFP à região no início de março, apenas algumas zebras foram vistas perto das parcelas de Masai.

- Não masais, caçadores sim -

Ativistas locais e líderes da oposição acusam as autoridades de invocar a proteção ambiental para privilegiar os interesses econômicos, lembrando os precedentes de estrangeiros ricos que receberam direitos de caçar animais no Ngorongoro.

“Grandes sociedades indiretamente nos removem de nossa terra ancestral em nome da proteção do meio ambiente”, disse Onesmo Olengurumwa, ativista de direitos humanos Maasai, no Twitter.

Em 2009, milhares de famílias Masai foram expulsas de Loliondo, a 125 quilômetros da Reserva de Ngorongoro, para permitir que uma sociedade dos Emirados organizasse viagens de caça. O governo encerrou o acordo em 2017 após alegações de corrupção.

“Os Maasai foram as maiores vítimas de expulsões realizadas em nome da defesa ambiental na Tanzânia, pelas quais nunca foram legalmente ou devidamente compensados”, tuitou Tundu Lissu, vice-presidente do partido de oposição Chadema.

“É hora de esses erros serem reparados, em vez de repetir velhas injustiças”, disse.

Uma petição online contra a expulsão dos Masai coletou mais de três milhões de assinaturas.

- “Como uma traição” -

Mas diante do crescente conflito entre humanos e vida selvagem, alguns agricultores estão prontos para marchar.

No início de março, um elefante matou um homem coletando lenha em Ngorongoro. Em agosto, três crianças morreram atacadas por leões perto da reserva enquanto procuravam gado perdido.

“Pessoalmente, vou respeitar a proposta do governo, pois garantirá uma vida melhor para o meu gado e para mim”, diz Lazaro, que não quer dar seu sobrenome para não estar em desacordo com os líderes Masai.

Mais de 450 pessoas concordaram em ser transferidas para Handeni, disse o primeiro-ministro Majaliwa na semana passada.

Outros ainda duvidam. “Eu quero continuar morando aqui, mas a pressão do governo me faz pensar em sair”, explica um Maasai. “Mas aceitar facilmente, é como uma traição aos nossos chefes tribais.”

