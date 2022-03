Lollapalooza retorna ao Chile após dois anos de suspensão devido à pandemia

Santiago do Chile, 17 de março O festival de música Lollapalooza retorna ao Chile a partir de amanhã sexta-feira, após dois anos de suspensão devido a restrições de saúde devido à pandemia, com uma grade de artistas liderada pela cantora pop americana Miley Cyrus e as bandas de rock Foo Fighthers e The Strokes. Consagrado como um dos festivais de massa mais importantes do continente, o Lollapalooza chegou ao país sul-americano pela primeira vez em 2011 e neste fim de semana celebrará sua décima edição em Santiago, embora desta vez não seja no Parque O'Higgins, como era o caso tradicionalmente, mas no Parque Bicentenário. Com um grande número de artistas locais e dezenas de convidados internacionais completando um show com mais de 100 bandas, o festival será realizado nos dias 18, 19 e 20 de março em sete etapas simultâneas à espera de milhares de participantes. Conforme detalhado pela organização, como nas edições anteriores, o festival terá um plano de sustentabilidade para reduzir seu impacto ambiental. “Nossa plataforma, através da qual levamos música, arte e cultura em geral, a milhares de pessoas, é também o veículo onde expomos, por exemplo, ações que contribuem para tornar o mundo um lugar melhor, onde nos exortamos a pensar que somos todos parte da solução para reverter a crise climática e que nós têm a responsabilidade de assumir para conter suas consequências devastadoras”, disse a produtora executiva da área de cultura e sustentabilidade Lotus, Paola Castelvecchio. Devido à pandemia de covid-19, as versões 2020 e 2021 foram suspensas, e os organizadores anunciaram que para esta edição serão implementadas várias medidas sanitárias instruídas pelo Ministério da Saúde (Minsal), como o esquema obrigatório de vacinação integral e o uso permanente de máscaras. Até o momento, 3,3 milhões de infecções foram registradas no Chile, das quais 58.494 estão em estágio ativo da doença, ou seja, têm capacidade de espalhar o vírus. Por outro lado, o número de mortes desde o início da emergência sanitária em março de 2020 equivale a mais de 44.000 pessoas confirmadas pelo Minsal. Lollapalooza é um festival fundado em 1991 nos Estados Unidos, que lançou sua primeira produção internacional no Chile e, em seguida, abriu a experiência na Colômbia, Argentina e Brasil.