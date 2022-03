Jordan: “Faltavam pernas”

Londres, 17 Mar O sevilhano Joan Jordán reconheceu depois de ser eliminado contra o West Ham na Liga Europa que sua equipe “não tinha pernas” para poder competir contra a intensidade dos ingleses, algo que ele culpou nas inúmeras baixas que estão sofrendo. “As fantasias estão decepcionadas, é uma vara muito dura para nós. Ficamos muito animados, não nesta competição, mas nesta rodada”, disse Jordán à imprensa após a partida. Ele considerou que o resultado da primeira mão tinha sido “curto” para os merecedores do Sevilla, e que eles estavam contando com o retorno para ser uma partida “diferente”. “Custou-nos no primeiro semestre, eles nos apertaram bem, de homem para homem. No segundo, quando o tínhamos mais controlado, não conseguimos entrar nele, não colocamos nossos dentes nele. Nas horas extras já estávamos muito cansados e faltavam pernas”, disse. O meia disse que “não gosta de desculpas”, mas que a realidade é que o “número infinito de baixas que o Sevilla está sofrendo pesou no empate.