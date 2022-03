Jenaro Villamil venceu Ernesto Zedillo por críticas aos governantes latino-americanos: “O campeão da empatia”

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

O ex-presidente Ernesto Zedillo Ponce de León surpreendeu todos os mexicanos depois de reaparecer com uma mensagem durante a conferência virtual “Perspectivas Econômicas e o Futuro da Tecnologia na América Latina”, na qual criticou os governantes latino-americanos.

Durante sua participação na mesa redonda organizada pela empresa multinacional NTT Data, o ex-político do Partido Revolucionário Institucional (PRI) lamentou que no comando de diferentes países latino-americanos haja uma “onda de governantes populistas e ineptos”.

Essas declarações foram respondidas por jornalistas relacionados à Quarta Transformação (Q4), que, a partir de seus perfis nas redes sociais, se juntaram a Zedillo e reprovaram sua maneira de se expressar em relação aos líderes da América Latina.

O primeiro a reagir foi Jenaro Villamil, presidente do Sistema de Radiodifusão Pública do Estado Mexicano (SPR). Em um tuíte ele zombou da forma como o ex-presidente emitiu suas declarações e listou todos os erros que cometeu durante seu mandato, o que enfraqueceu o México social, política e economicamente.

“Diz o campeão da empatia e da sensibilidade: Ernesto Zedillo. O mesmo que disse a um mendigo 'Eu não tenho dinheiro'. O mesmo que deixou a todos os mexicanos a dívida eterna de Fobaproa para 'populisticamente' resgatar o banco e depois vendê-lo mal no exterior”, escreveu.

(Foto: Twitter)

Por sua vez, a declaração Álvaro Delgado, constantemente indicado por apoiar Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e Q4, também aproveitou as redes sociais para compartilhar a mensagem de Zedillo e lembrar que ele promoveu o “saque” de empresários, banqueiros e políticos.

“Ernesto Zedillo, que levou ao saque de empresários, banqueiros e políticos cuja dívida multimilionária herdou dos mexicanos, critica 'onda de governantes populistas e ineptos' na América Latina”, disse o jornalista.

Os usuários do Twitter não ficaram calados e decidiram compartilhar sua posição sobre o assunto nos tweets de Villamil e Delgado. Alguns destacaram outros erros cometidos por Ernesto Zedillo durante seu mandato de seis anos, enquanto outros apoiaram e apoiaram decisões, como a Fobaproa, porque forneceu a única saída para essa crise financeira, disseram.

“Ao contrário de AMLO, Zedillo não apenas gritou que a economia havia sido deixada para ele mal, mas começou a puxar e até o final de 2000 a economia já estava recuperada, algo que outros nunca poderiam se vangloriar”, escreveu @kmelinapuente, que se descreve como economista em seu perfil.

“Sexto aniversário dos paramilitares (Chiapas) e cartéis de drogas em todo o país Erro de dezembro Fobaproa Massacre de Acteal Dollar subiu de 3 para 10 pesos As taxas de juros subiram acima de 120 por cento ao ano, etc., etc., etc.”, enfatizou a jornalista Mariana Escobedo.

Ernesto Zedillo questionou os governantes “populistas” da América Latina e seu tratamento da pandemia de COVID-19 (Foto: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

O ex-presidente também aproveitou o espaço para expressar sua discordância com a gestão da pandemia nesta região do mundo, já que da sua perspectiva foi um “desastre latino-americano”. Ao mesmo tempo, ele destacou que os países latino-americanos deveriam ter as maiores taxas de mortalidade e morbidade em 2020.

“Esperemos que a onda de governantes populistas e ineptos que sofrem um bom número de países latino-americanos seja seguida, graças à democracia que, embora prejudicada ainda temos, por líderes determinados e capazes de fazer o que for necessário para garantir que nossas nações estejam firmemente no caminho de desenvolvimento e superação do nosso atraso histórico”, comentou o ex-presidente do México.

Da mesma forma, o político e economista mexicano se dedicou a criticar a decisão dos governos latino-americanos de parar e reverter a estrutura reformas adotadas no passado e que poderiam impulsionar o desenvolvimento econômico nos países latino-americanos.

CONTINUE LENDO