Japão diante dos terremotos: construções resistentes e população evitadas

Carmen Grau Vila Tóquio, 18 Mar Construções à prova de terremotos e cidadania impedida são as chaves para se proteger no Japão, um país devastado por desastres frequentes, o mais recente terremoto 7.4 em Fukushima nesta semana que deixou quatro mortos, mais de 200 feridos e infraestrutura danificada. Como um arquipélago localizado no Anel de Fogo do Pacífico, a área mais sísmica do planeta, está preparado para coexistir com tremores e tsunamis e evitar danos graves, tanto quanto possível? O Japão combina regulamentos rígidos de construção com uma cultura preventiva em sua população. Uma lei de 1981 marcou um ponto de viragem nos padrões de construção anti-sísmica do país, que foram fortalecidos nas últimas décadas e são, segundo especialistas, os mais altos do mundo. A lei básica surgiu após um terremoto de 7,4 na província de Miyagi (nordeste), que deixou mil pessoas feridas e cerca de vinte pessoas mortas, e forçou todos os edifícios, casas e infraestrutura recém-construídos a resistir a terremotos graves pela primeira vez. Pilares foram reforçados, paredes alargadas, novos materiais e vidros foram investidos, entre outros, mas isso não impediu que o terremoto de Kobe de 1995 afetasse a infraestrutura anterior e 6.434 vidas foram perdidas, com 40.000 feridos e 640.000 edifícios danificados. Nesse mesmo ano, uma nova lei reforçou a anterior com subsídios para reformar edifícios antigos. O terremoto e tsunami de 2011 também forçou a reconstrução de grande parte das costas do nordeste com novos edifícios que agora conseguiram evitar mais danos em Fukushima e Miyagi, que foram devastados na época. Os japoneses estão cientes da importância de se protegerem também dentro de suas casas e tendem a usar móveis baixos, não gostam de pendurar quadros ou lâmpadas grandes e sustentam suas prateleiras e televisores com suportes. E diante de um tsunami? Paredes de proteção voltadas para o mar já eram comuns no país décadas atrás, mas após o tsunami de 2011 paredes de concreto cobrem grande parte das áreas afetadas e foram levantadas em metros. A comunidade piscatória de Taro, localizada em Iwate, tinha desde 1965 o maior muro do país, com 10 metros de altura, mas isso não impediu que 181 pessoas morressem e mais de mil edifícios desapareceram no desastre. Hoje, uma nova parede de 15 metros é novamente erguida em frente ao mar. Além da infraestrutura, o Japão também enfatiza a importância de estar preparado para todos os tipos de desastres. Quando crianças, os japoneses aprendem a proteger a cabeça e ficar debaixo das mesas diante de um terremoto, realizar exercícios de incêndio ou tsunami, bem como observar quais locais em um prédio e suas comunidades são mais seguros para evacuar ou se refugiar, algo que certamente colocarão em prática ao longo de suas vidas. CHEFE cgv/mra/fp