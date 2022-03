Iraque diz que matou 5 terroristas e prendeu 49 em “operações preventivas”

Bagdá, 18 Mar Cinco supostos membros do Estado Islâmico (EI) morreram e outros 49 foram presos em “operações preventivas” conduzidas pelas forças de segurança iraquianas no centro e oeste do Iraque nos primeiros três meses do ano, informou a agência oficial de notícias INA. São “operações de previsão em busca de terroristas”, muitos dos quais “conseguiram esconder suas identidades e mudar seus nomes”, explicou a porta-voz do Serviço Antiterrorista Sabah Noman, citado pelo INA. Ele explicou que um total de 78 operações desse tipo foram realizadas em Kirkuk, Salah Edin e Diyala, onde o EI estava ativo a partir de 2014, e que nelas “5 terroristas morreram e 49 outros foram presos, incluindo líderes do EI”. O ISIS conquistou grandes áreas do Iraque em 2014, especialmente em áreas sunitas, e gradualmente perdeu o controle desses territórios pelas forças iraquianas, até que no final de 2017 o governo de Bagdá declarou vitória sobre a organização terrorista. No entanto, as células jihadistas ainda estão ativas e realizam ataques em diferentes partes do país, especialmente contra as forças de segurança e os militares. De acordo com dados anunciados pela ONU em fevereiro, o EI tem entre 6.000 e 10.000 combatentes no Iraque e na Síria, e continua a lançar ataques em ritmo constante. CHEFE sy-sr/fa/alf