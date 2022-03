INE condenou Morena a retirar promoções sobre Revogação de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

O Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) determinou que os partidos políticos não podem promover a revogação de mandato, e como resultado desta decisão, o Instituto Nacional Eleitoral (INE) ordenou esta tarde o presidente nacional do partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, para retirar programas promocionais no rádio, televisão e redes sociais.

Os eventos acontecem depois que membros dos partidos Revolucionário Institucional (PRI) e Revolução Democrática (PRD) denunciaram Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pela divulgação de dois vídeos nas redes sociais no Facebook, Twitter e YouTube.

Bem como a divulgação da propaganda política e o provável uso de recursos públicos, promovendo a participação cidadã para o exercício da revogação do mandato do Presidente da República.

O Instituto Nacional Eleitoral (INE) ordenou ao presidente nacional do Movimento Nacional de Regeneração (MORENA), Mario Delgado, que retirasse a publicidade relacionada à Revogação de Mandato da AMLO (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Assim, a Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) emitiu três providências cautelares, declarou duas adequadas e negou uma.

No que diz respeito à primeira medida cautelar, o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) decidiu que é contrário à Constituição que os partidos políticos promovam a participação cidadã no processo de Revogação do mandato.

Posteriormente, foi avisado que a publicação feita no Facebook está em conformidade com as características de publicidade paga, por isso a Unidade de Auditoria Técnica foi solicitada a analisar se há algum uso indevido de recursos por parte de Morena na promoção da Revogação de Mandato.

Por esse motivo, Mario Delgado Carrillo, presidente do Comitê Executivo Nacional de Morena, e o partido político foram ordenados a imediatamente, dentro de um período de tempo que não pode exceder três horas, excluir as publicações sujeitas à medida cautelar.

O Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) declarou inconstitucional a divulgação da Revogação do Mandato do Presidente Andrés Manuel López Obrador por Morena (Foto: Cuartoscuro)

A denúncia apresentada pelo Partido Democrático Revolucionário (PRD) à Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) refere-se ao suposto uso indevido da divulgação das promoções denominadas MEXICO NOS NEED V1 e MEXICO NEED US V2 planejado para rádio e televisão, que, no conceito do PRD, interfere no tempo ordinário no processo de revogação do mandato ao posicionar a imagem do Executivo Federal, bem como que o voto dos cidadãos está condicionado a seu favor.

A este respeito, a Comissão declarou que as medidas cautelares solicitadas de acordo com o critério do Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN), que determinou que a participação dos partidos políticos não ocorre no mecanismo de democracia direta, que é a Revogação de mandato.

Assim, o Instituto Nacional Eleitoral (INE) ordenou que Morena retirasse o material denunciado e pediu que eles o substituíssem em até seis horas da notificação legal.

No entanto, Morena também apresentou queixa na Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) contra publicações feitas no dia 13 de março no portal e nas redes sociais do Partido de Ação Nacional (PAN), pois supostamente contém manifestações caluniosas contra o partido da cereja. De acordo com Morena, pretende-se reduzir a simpatia no contexto dos processos locais em andamento, bem como nos exercícios de democracia participativa.

Esta providência cautelar não avançou porque a própria Comissão determinou que “sob o pretexto da boa lei, as expressões contidas no material denunciado constituem a perspetiva, crítica ou opinião do presidente nacional do PAN e daquele partido, sobre questões que são de clareza interesse público”.

O Senado aprovou o parecer permitindo que funcionários promovam a revogação de mandato (Foto: EFE/Câmara dos Deputados)

As providências cautelares impostas pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) a Mário Delgado e Morena surgem depois da aprovação geral de ontem no Senado e em particular do parecer que permite a funcionários e legisladores podem divulgar e promover a consulta de Revogação de Mandato com 67 votos a favor, 34 contra e zero abstenções.

O parecer estabelece uma interpretação na Lei Geral de Procedimentos Eleitorais e na Lei Federal de Revogação de Mandato, para que as opiniões e ações dos funcionários públicos em relação à Revogação de Mandato não sejam consideradas propaganda governamental.

CONTINUE LENDO: