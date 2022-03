Guerra e pão: alimentos petrodependentes

Em uma entrevista recente para a BBC, Svein Holsether, CEO da multinacional Yara, sediada na Noruega, admite que, por causa da guerra e da consequente escassez de gás natural nos países em conflito, a falta de fertilizantes químicos causará fome: “Metade da população mundial recebe comida através do uso de fertilizantes... E se isso for eliminado, o desempenho será reduzido em 50%.” Em outras palavras, os preços dos alimentos produzidos a partir de agroquímicos vão disparar, criando uma crise alimentar global.

Yara, a gigante de fertilizantes químicos, faz parte da cadeia agroalimentar, um subsistema global que desempoderou e tornou milhões de agricultores e agricultores em todo o mundo dependentes de seus produtos.

Um insumo fundamental para a agricultura é o nitrogênio. É muito abundante na atmosfera e existem mecanismos naturais que permitem que seja capturado e utilizado para as culturas. Essas técnicas agroecológicas são bem estudadas, mas têm uma desvantagem: sua aplicação em grande escala não deixaria lucro para as megacorporações e eliminaria a dependência dos agricultores.

Quase todo o nitrogênio usado como fertilizante é obtido através do processo Haber-Bosch, que consome quantidades industriais de gás fóssil para obter amônia, a base de fertilizantes nitrogenados, e a Yara depende de grandes quantidades de gás russo para suas plantas europeias.

Na entrevista, o CEO admite que “cerca de um quarto dos principais nutrientes usados na produção de alimentos na Europa vêm da Rússia”. Mas o gigante eurasiano também produz grandes quantidades de outros nutrientes, como potássio e fosfato, que são fundamentais para a fabricação dos fertilizantes químicos que sustentam a cadeia agroindustrial. Logo após a entrevista, o governo russo instou seus produtores a interromper as exportações de fertilizantes.

Hoje, com essa região central em guerra, os agronegócios locais estão esfregando as mãos enquanto aumentam o preço do pão e calculam sua renda diante de um mundo globalizado à beira de uma crise alimentar terminal.

Ambientalistas e cientistas vêm alertando isso há décadas: esse sistema de produção de alimentos linear e petrodependente é inviável. E a cadeia de suprimentos de alimentos, que longe de ser abastecida pelas produções locais hoje é baseada no agronegócio globalizado, é extremamente frágil e vulnerável.

Soma-se a isso o que o IPCC disse: por causa das mudanças climáticas, haverá escassez de água e, antes da média deste século, a metade mais pobre da humanidade pagará as consequências com fome e migração forçada.

A Terra não carrega mais o fardo imposto a ela pela nossa maneira de nos relacionarmos com ela. Essa sociedade termoindustrial, criada pelo calor dos combustíveis fósseis que eram baratos, mas agora são escassos, caros e perigosos, não aguenta mais.

A agroecologia não deve mais ser considerada apenas como uma alternativa: é a maneira de começar a refazer o caminho da fome e da dependência alimentar e valorizar o trabalho agrícola.

E os governos devem garantir o acesso à terra para aqueles que a habitam e cuidam dela.

